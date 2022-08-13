Скаржтеся до Кремля. Кулеба підтримав заборону на видачу росіянам туристичних віз до ЄС

У разі запровадження жорстких обмежень країни громадян РФ можуть пускати до країн Євросоюзу, якщо вони потребують притулку.

Громадяни Російської Федерації, які обурені перспективою заборони на в'їзд до країн ЄС щодо туристичних віз, можуть направити свої скарги до Кремля. Такий пост у своєму мікроблозі Twitter опублікував голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, країни Заходу можуть пускати громадян Російської Федерації за умови, якщо вони потребують притулку.

Водночас Дмитро Кулеба закликає росіян, яких не влаштовує перспектива заборони відвідувати іноземні держави з туристичною метою, адресувати свої скарги Кремлю та 70% співгромадян, які підтримують повномасштабне вторгнення в Україну.

"Ніхто не пропонує заборонити в'їзд тим небагатьом росіянам, які можуть потребувати притулку або гуманітарному в'їзді. Росіяни, засмучені перспективою заборони на туристичні поїздки до Європи, можуть направити свої скарги до Кремля і понад 70% своїх співвітчизників, які підтримують війну", — написав Кулеба. у своєму мікроблозі Twitter.

[ + – ] Дмитро Кулеба підтримав заборону на видачу росіянам туристичних віз до ЄС

Нагадаємо, на початку серпня Литва без роз'яснення причин заборонила видачу будь-яких віз громадянам Російської Федерації. Нововведення не зачіпатимуть тих росіян, які планують відвідати країну для участі у похороні близького родича.

Також повідомлялося, що Естонія виступила за заборону на видачу будь-яких віз росіянам. Прем'єр-міністр країни Кая Каллас назвала подорож Європою привілеєм і закликала призупинити туризм з Російської Федерації.

З такою "візовою" ініціативою виступав президент України Володимир Зеленський, який заявляв, що росіянам краще жити у своїй країні доти, доки вони не змінять свою позицію щодо повномасштабної війни.