Росіян потрібно позбавити привілею їздити в Європу, – прем'єрка Естонії

Незважаючи на закриття авіасполучення, росіяни вільно приїжджають в ЄС через Естонію, Фінляндію та Латвію. Такий туризм варто припинити, адже РФ розв'язала війну в Україні, вважає глава естонського уряду.

Прем'єр-міністриня Естонії Кая Каллас закликала не видавати росіянам туристичні візи на поїздки до Євросоюзу. Про це вона написала у Twitter.

"Відвідування Європи — це привілей, а не право людини", — зауважила глава естонського уряду.

"Авіасполучення з Росією закрите. Поки країни Шенгену видають візи, тягар несуть сусіди Росії — Фінляндія, Естонія та Латвія. Настав час припинити туризм з РФ", — наголосила чиновниця.

Про зупинення віз для громадян Росії говорив наприкінці липня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Заявки від росіян, на його думку, треба розглядати лише у виняткових випадках.

Рейнсалу наголосив, що громадяни РФ масово їдуть у Євросоюз через Фінляндію, Латвію і Литву, щоб побачити паризький Лувр, а в Україні в цей час російські військові вбивають дітей.

Росіяни віддають перевагу Грузії

Росіяни вважають за краще їхати до Грузії. У липні ця країна опинилася на першому місці за кількістю туристів, які прибули з РФ, пише грузинське видання Agenda.ge з посиланням на дані Національної адміністрації туризму країни.

Минулого місяця до Грузії з Росії приїхало 156 737 туристів. Загалом у липні Грузію відвідав 718 401 іноземний турист.

Фокус уже писав, що прем'єр-міністриня Фінляндії Санна Марін закликала обмежити видавання туристичних віз до ЄС для громадян РФ. Росіяни не повинні жити нормальним життям і подорожувати, тому що їхня країна розв'язала агресивну та жорстоку війну в Європі, заявила вона.

У Кремлі погрожували Фінляндії "контрзаходами", якщо країна не видаватиме росіянам туристичні візи. Відповідь враховуватиме не лише відмову в запрошенні президенту пограти у хокей.

Прем'єрка Естонії у червні звертала увагу на неефективність плану оборони НАТО для країн Балтії. Якщо Росія нападатиме, Естонія зникне з політичної карти, а історичний центр столиці Таллінна зруйнують вщент, зазначала вона.