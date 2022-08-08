"Это неправильно": пока РФ ведет войну, россияне ездят туристами в Европу, – премьер Финляндии

По словам Санны Марин, гражданам страны-агрессора надо ограничить выдачу туристических виз на общеевропейском уровне.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что гражданам РФ надо ограничить выдачу туристических виз на общеевропейском уровне. Об этом пишет финское издание Yle.

"В то время, когда Российская Федерация ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами. Это неправильно", – в частности, заявила политик.

Премьер-министр надеется, что страны Евросоюза могут совместно решить этот вопрос. Она также напомнила, что пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения, и россияне этим пользуются.

Марин рассказала, что свободное передвижение граждан страны-агрессора по Европе активно обсуждалось на уровне ЕС всю весну. Однако сегодня антироссийские санкции на туризм пока никак не распространяются.

"Я полагаю, что на следующих заседаниях Совета Европы этот вопрос поднимется еще более остро. Моя личная позиция заключается в том, что туризм должен быть ограничен", – добавила глава финского правительства.

Как стало известно, после отмены коронавирусных ограничений в июле пересечение российско-финской границы увеличилось на 10–30% по сравнению с весной и началом лета. Некоторые россияне лишь используют Финляндию в качестве транзитной страны, чтобы отправиться на курорты на Средиземном море.

В Министерстве иностранных дел Финляндии, в свою очередь, подчеркнули, что готовы вмешаться, если большинство россиян будут путешествовать в другие страны с финскими шенгенскими визами.

Как отмечает Марин, обсуждение ограничений по выдаче виз россиянам и необходимые для этого изменения в правовой базе продолжается в правительстве Финляндии.

Напомним, в Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире". Шестиметровая бронзовая композиция символизирует "мир между континентами". На месте снесенного монумента планируют сделать пешеходную дорожку.

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