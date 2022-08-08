"Це неправильно": доки РФ веде війну, росіяни їздять туристами у Європу, – прем'єр Фінляндії

За словами Санни Марін, громадянам країни-агресора треба обмежити видачу туристичних віз на загальноєвропейському рівні.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін вважає, що громадянам РФ треба обмежити видачу туристичних віз на загальноєвропейському рівні. Про це пише фінське видання Yle.

"Тоді коли Російська Федерація веде агресивну та жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами. Це неправильно", — зокрема, заявила політик.

Прем'єр-міністерка сподівається, що країни Євросоюзу можуть спільно вирішити це питання. Вона також нагадала, що перетнути кордон Фінляндії можна за візою будь-якої країни Шенгенської угоди, і росіяни цим користуються.

Марін розповіла, що вільне пересування громадян країни-агресора Європою активно обговорювалося на рівні ЄС всю весну. Однак сьогодні антиросійські санкції на туризм поки що ніяк не поширюються.

"Я вважаю, що на наступних засіданнях Ради Європи це питання порушиться ще гостріше. Моя особиста позиція полягає в тому, що туризм має бути обмежений", — додала глава фінського уряду.

Як стало відомо, після скасування коронавірусних обмежень у липні перетин російсько-фінського кордону збільшився на 10–30% порівняно з весною та початком літа. Деякі росіяни лише використовують Фінляндію як транзитну країну, щоб вирушити на курорти на Середземному морі.

У Міністерстві закордонних справ Фінляндії, зі свого боку, підкреслили, що готові втрутитися, якщо більшість росіян подорожуватимуть до інших країн із фінськими шенгенськими візами.

Як зазначає Марін, обговорення обмежень щодо видачі віз росіянам та необхідні для цього зміни у правовій базі триває в уряді Фінляндії.

Нагадаємо, у Гельсінкі демонтували пам'ятник "Мир у всьому світі". Шестиметрова бронзова композиція символізує мир між континентами. На місці знесеного монумента планують зробити пішохідну стежку.

Раніше Фокус писав про те, що через війну в Україні на полях у Фінляндії гниє 2 млн тонн полуниці. Українських працівників, які щороку приїжджають на збирання ягід, мають замінити тайці.