Россиян нужно лишить привилегии ездить в Европу, – премьер Эстонии

Несмотря на закрытие авиасообщения, россияне свободно приезжают в ЕС через Эстонию, Финляндию и Латвию. Такой туризм нужно прекратить, ведь РФ развязала войну в Украине, считает глава эстонского правительства.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала не выдавать россиянам туристические визы на поездки в Евросоюз. Об этом она написала в Twitter.

"Посещение Европы – это привилегия, а не право человека", – заметила глава эстонского правительства.

"Авиасообщение с Россией закрыто. Пока страны Шенгена выдают визы, бремя несут соседи России – Финляндия, Эстония и Латвия. Пришло время прекратить туризм из РФ", – подчеркнула чиновник.

О приостановке виз для граждан России говорил в конце июля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Заявки от россиян, по его мнению, надо рассматривать лишь в исключительных случаях.

Рейнсалу подчеркнул, что граждане РФ массово едут в Евросоюз через Финляндию, Латвию и Литву, чтобы увидеть парижский Лувр, а в Украине в это время российские военные убивают детей.

Россияне предпочитают Грузию

Россияне предпочитают ехать в Грузию. В июле эта страна оказалась на первом месте по числу прибывших из РФ туристов, пишет грузинское издание Agenda.ge со ссылкой на данные Национальной администрации туризма страны.

В прошлом месяце в Грузию из России приехали 156 737 туристов. Всего в июле Грузию посетил 718 401 иностранный турист.

Фокус уже писал, что премьер-министр Финляндии Санна Марин призывала ограничить выдачу туристических виз в ЕС для граждан РФ. Россияне не должны жить нормальной жизнью и путешествовать, потому что их страна развязала агрессивную и жестокую войну в Европе, заявила она.

В Кремле грозили Финляндии "контрмерами", если страна не будет выдавать россиянам туристические визы. Ответ будет включать не только отказ в приглашении президенту поиграть в хоккей.

Премьер Эстонии в июне обращала внимание на неэффективность плана обороны НАТО для стран Балтии. Если Россия будет нападать, Эстония исчезнет с политической карты, а исторический центр столицы Таллинна разрушат до основания, отмечала она.