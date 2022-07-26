"Едут в Лувр, а в Украине умирают дети": Эстония хочет запретить европейские визы для россиян

По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, выдачу виз для россиян на обычных условиях нужно временно прекратить. Российские граждане летом едут в Европу через Финляндию и Балтию, а в это время в Украине гибнут дети.

Руководство Эстонии вознамерилось добиться запрета на выдачу виз для россиян в Европу и планирует направить соответствующие предложение руководству Евросоюза. Об этом сообщает издание сообщает ERR.ee.

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что выдача виз для россиян на обычных условиях должна быть временно приостановлена. По его словам, в исключительных случаях, когда вызы для россиян действительно нужны, заявки рассматривать стоит.

Дипломат говорит о том, что граждане РФ в массовом порядке попадают на территорию ЕС через такие страны, как Финляндия, Латвия и Литва, чтобы побывать летом в Лувре, в то время как в Украине убивают детей.

Совместно с представителями Финляндии и Латвии глава эстонского МИДа планирует провести консультации по вопросу о том, стоит ли выдавать визы для россиян в 2022 году, и найти более широкую поддержку данной инициативе, — заявил министр иностранных дел Эстонии.

Рейнсалу придерживается мнения о том, что в вопросе запрета виз для россиян в Европу нужен консунсус и согласие всех стран-участниц Евроблока.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль пообещал "контрмеры", если в Финляндии откажутся от выдачи россиянам туристических виз. Российские СМИ утверждают, что в качестве ответных мер будет не только отказ в приглашении финскому президенту поиграть в хоккей.

Напомним, что Эстония может быть стерта с лица земли, если планы НАТО останутся прежними. Факты военных преступлений в Буче показали неэффективность оборонных планов Альянса для стран Балтии, а именно, тактики "отдать и освободить за 180 дней".