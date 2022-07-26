"Едут в Лувр, а в Украине умирают дети": Эстония хочет запретить европейские визы для россиян
По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, выдачу виз для россиян на обычных условиях нужно временно прекратить. Российские граждане летом едут в Европу через Финляндию и Балтию, а в это время в Украине гибнут дети.
Руководство Эстонии вознамерилось добиться запрета на выдачу виз для россиян в Европу и планирует направить соответствующие предложение руководству Евросоюза. Об этом сообщает издание сообщает ERR.ee.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что выдача виз для россиян на обычных условиях должна быть временно приостановлена. По его словам, в исключительных случаях, когда вызы для россиян действительно нужны, заявки рассматривать стоит.
Дипломат говорит о том, что граждане РФ в массовом порядке попадают на территорию ЕС через такие страны, как Финляндия, Латвия и Литва, чтобы побывать летом в Лувре, в то время как в Украине убивают детей.
Совместно с представителями Финляндии и Латвии глава эстонского МИДа планирует провести консультации по вопросу о том, стоит ли выдавать визы для россиян в 2022 году, и найти более широкую поддержку данной инициативе, — заявил министр иностранных дел Эстонии.
Рейнсалу придерживается мнения о том, что в вопросе запрета виз для россиян в Европу нужен консунсус и согласие всех стран-участниц Евроблока.
Ранее Фокус сообщал, что Кремль пообещал "контрмеры", если в Финляндии откажутся от выдачи россиянам туристических виз. Российские СМИ утверждают, что в качестве ответных мер будет не только отказ в приглашении финскому президенту поиграть в хоккей.
Напомним, что Эстония может быть стерта с лица земли, если планы НАТО останутся прежними. Факты военных преступлений в Буче показали неэффективность оборонных планов Альянса для стран Балтии, а именно, тактики "отдать и освободить за 180 дней".