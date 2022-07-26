"Їдуть у Лувр, а в Україні вмирають діти": Естонія хоче заборонити європейські візи для росіян

За словами глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, видавання віз для росіян на звичайних умовах варто тимчасово припинити. Російські громадяни влітку їдуть до Європи через Фінляндію і Балтію, а на цей час в Україні гинуть діти.

Керівництво Естонії має намір домогтися заборони на видавання віз для росіян до Європи і планує відправити відповідні пропозиції керівництву Євросоюзу. Про це повідомляє видання, повідомляє ERR.ee.

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Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що видавання віз для росіян на звичайних умовах має бути тимчасово припинене. За його словами, у виняткових випадках, коли виклики для росіян справді потрібні, заявки варто розглядати.

Дипломат говорить про те, що громадяни РФ масово потрапляють на територію ЄС через такі країни, як Фінляндія, Латвія та Литва, щоб побувати влітку в Луврі, тоді як в Україні вбивають дітей.

Спільно з представниками Фінляндії та Латвії глава естонського МЗС планує провести консультації щодо того, чи варто видавати візи для росіян у 2022 році, і знайти ширшу підтримку цій ініціативі, — заявив міністр закордонних справ Естонії.

Рейнсалу дотримується думки про те, що в питанні заборони віз для росіян до Європи потрібен консунсус і згода всіх країн-учасниць Євроблоку.

Раніше Фокус повідомляв, що Кремль пообіцяв "контрзаходи", якщо у Фінляндії відмовляться від видавання росіянам туристичних віз. Російські ЗМІ стверджують, що як заходи у відповідь буде не тільки відмова в запрошенні фінському президенту пограти в хокей.

Нагадаємо, що Естонія може бути стерта із землі, якщо плани НАТО залишаться колишніми. Факти воєнних злочинів у Бучі показали неефективність оборонних планів Альянсу для країн Балтії, а саме тактики "віддати та звільнити за 180 днів".