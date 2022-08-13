Жалуйтесь в Кремль. Кулеба поддержал запрет на выдачу россиянам туристических виз в ЕС

В случае введения жестких ограничений страны граждан РФ могут пускать в страны Евросоюза, если им необходимо убежище.

Граждане Российской Федерации, которые возмущены перспективой запрета на въезд в страны ЕС по туристическим визам, могут направить свои жалобы в Кремль. Такой пост в своем микроблоге Twitter опубликовал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, страны Запада могут пускать граждан Российской Федерации при условии, если они нуждаются в убежище.

Вместе с этим, Дмитрий Кулеба призывает россиян, которых не устраивает перспектива запрета посещать иностранные государства в туристических целях, адресовать свои жалобы Кремлю и 70% согражданам, поддерживающим полномасштабное вторжение в Украину.

"Никто не предлагает запретить въезд тем немногим россиянам, которые могут нуждаться в убежище или гуманитарном въезде. Россияне, расстроенные перспективой запрета на туристические поездки в Европу, могут направить свои жалобы в Кремль и более 70% своим соотечественникам, поддерживающих войну", — написал Кулеба в своем микроблоге Twitter.

[ + – ] Дмитрий Кулеба поддержал запрет на выдачу россиянам туристических виз в ЕС

Напомним, в начале августа Литва без разъяснения причин запретила выдачу любых виз гражданам Российской Федерации. Нововведения не будут затрагивать тех россиян, которые планируют посетить страну для участия в похоронах близкого родственника.

Также сообщалось, что Эстония выступила за запрет на выдачу любых виз россиянам. Премьер-министр страны Кая Каллас назвала путешествие по Европе привилегией и призвала приостановить туризм из Российской Федерации.

С подобной "визовой" инициативой выступал президент Украины Владимир Зеленский, который заявлял, что россиянам лучше жить в своей стране до тех пор, пока они не изменят свою позицию по отношению к полномасштабной войне.