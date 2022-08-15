"Всех задвинули в долгий ящик": Канада остановила выдачу виз гражданам РФ, — СМИ (фото)

Визовый центр в Варшаве отказывает в получении документов даже тем россиянам, у которых есть официальные рабочие контракты.

Канада приостановила выдачу виз гражданам Российской Федерации на фоне полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщает Telegram-канал "Эмигрецепс", посвященный вопросам эмиграции россиян в западные страны.

Известно, что варшавский офис визового центра Канады полностью прекратил выдачу виз гражданам РФ. Подобные ограничения, по данным Telegram-канала, начали работать после начала полномасштабных боевых действий в Украине.

На сегодняшний день в варшавском офисе визового центра Канады визы могут получить только украинцы. В своей публикации Telegram-канал цитирует подписчика, который общался с несколькими канадскими иммиграционными консультантами.

По словам собеседника, девушка из Российской Федерации начиная с 10 марта не может получить разрешение на въезд в Канаду, хотя она имеет официальный рабочий контракт в медицинской сфере. Более того, как рассказывает подписчик, до полномасштабной войны в Украине медработники в 99% в течение недели могли оформить необходимую визу.

"Всех задвинули в долгий ящик, случаев выдачи визы россиянам мне неизвестны. В ближайшие месяцы перспектив не вижу", — рассказал Telegram-каналу один из канадских иммиграционных консультантов.

[ + – ] Канада остановила выдачу виз гражданам РФ

Стоит отметить, что в начале августа власти Литвы без разъяснения причин перестали выдавать любые визы гражданам Российской Федерации. Нововведения не касаются россиян, которые планируют посетить страну для участия в похоронах близкого родственника.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы ввести "визовые ограничения" для граждан Российской Федерации и добавил, что жителям страны-агрессора лучше жить в своем государстве до тех пор, пока они не перестанут поддерживать агрессивную политику Кремля.

МИД Украины также поддержал запрет на выдачу россиянам туристических виз в ЕС, а Польша анонсировала, что в скором времени полностью запретит оформление визовых документов гражданам Российской Федерации.