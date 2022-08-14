Перший крок до бунту. Подоляк пояснив, навіщо в ЄС потрібні візові обмеження для росіян

Радник глави ВП упевнений, що тільки такі методи змусять росіян згадати жах війни і діяти.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляє, що росіяни змогли згадати про те, що їхня країна шостий місяць веде повномасштабну війну в Україні лише після розмов про запровадження можливих візових обмежень для в'їзду до країн ЄС. За його словами, саме втрата можливості вільно подорожувати може стати першим кроком до російського бунту. Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

"Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Півроку війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок... до російського бунту ", — Написав Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що країнам ЄС слід переглянути свою візову політику та ввести обмеження для росіян, оскільки посібники державного терору не повинні користуватися шенгеном, щоб не руйнувати ідею цілісності та цінності Європи.

Думку президента ділить глава МЗС України Дмитро Кулеба. Раніше він закликав країни ЄС та "Великої сімки", до якої входять США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія припинити видавати візи росіянам. На думку міністра, переважна більшість росіян підтримують війну в Україні, а тому їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, допоки вони не навчаться їх поважати.

Фокус раніше писав про те, що влада країн Євросоюзу роздумує над тим, щоб ввести заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ в рамках нового пакету санкцій, що готується щодо Росії.

Також Фокус розповідав про те, що, за інформацією ЗМІ, ЄС може запровадити з акції проти Туреччини через співпрацю з Росією. Європейські політики дуже стурбовані тим, що Анкара зближується з Москвою. За інформацією журналістів, якщо республіка допомагатиме країні-агресорові обходити західні санкції, вона сама зіштовхнеться із серйозними обмеженнями.