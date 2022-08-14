Первый шаг к бунту. Подоляк объяснил, зачем в ЕС нужны визовые ограничения для россиян

Советник главы ОП уверен, что только такие методы заставят россиян вспомнить об ужасах войны и действовать.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявляет, что россияне смогли вспомнить о том, что их страна шестой месяц ведет полномасштабную войну в Украине только после разговоров о введении возможных визовых ограничений для въезда в страны ЕС. По его словам, именно потеря возможности свободно путешествовать может стать первым шагом к российскому бунту. Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter.

"Зачем нужны визовые ограничения для граждан России? Полгода войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, Буча или Мариуполь. Только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг… к российскому бунту", – написал Подоляк.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что странам ЕС следует пересмотреть свою визовую политику и ввести ограничения для россиян, так как пособники государственного террора не должны пользоваться шенгеном, чтобы не разрушать идею целостности и ценности Европы.

Мнение президента разделяет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Ранее он призывал страны ЕС и "Большой семерки", в которую входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония прекратить выдавать визы россиянам. По мнению министра, подавляющее большинство россиян поддерживают войну в Украине, а потому их надо лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать.

Фокус ранее писал о том, что власти стран Евросоюза раздумывают над тем, чтобы ввести запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ в рамках готовящегося нового пакета санкций в отношении России.

Также Фокус рассказывал о том, что, по информации СМИ, ЕС может ввести санкции против Турции из-за сотрудничества с Россией. Европейские политики сильно обеспокоены тем, что Анкара сближается с Москвой. По информации журналистов, если республика будет помогать стране-агрессору обходить западные санкции, она сама столкнется с серьезными с ограничениями.