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Мир Российско-украинская война

"Мы не будем облегчать участь россиян": глава МИД Эстонии рассказал о запрете виз для граждан РФ

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел эстонии рейнсалу
Урмас Рейнсалу

По словам Урмаса Рейнсалу, Эстония выбрала путь максимального сокращения списка оснований для выдачи виз россиянам.

Запрет на выдачу туристических виз гражданам страны-агрессора призван усилить давление на Российскую Федерацию. Об этом в интервью ERR заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Смысл санкций не предусматривает поиска способов облегчения участи российских граждан. Эта, как и другие санкции, призваны усилить давление на Россию и ее граждан, чтобы РФ прекратила агрессию в отношении Украины" – подчеркнул глава эстонского МИД.

Отвечая на вопрос о том, что некоторые российские студенты хотели бы остаться жить в Эстонии после окончания обучения, Рейнсалу отметил, что Эстония выбрала путь максимального сокращения списка оснований для выдачи виз россиянам, а не наоборот. Дипломат считает, что те молодые люди, которые опасаются за свою жизнь в России, могут подать запрос на получение убежища. В ином случае они не смогут остаться в стране.

"Если это не абстрактная причина, такая как "обстановка в России" – хотя и это довольно драматично, а довольно конкретные переживания конкретного человека в отношении своей безопасности — можно ходатайствовать о получении убежища. Если же говорить о третьих основаниях для получения визы, будь то трудоустройство или любые другие обстоятельства, то — нет", – сказал глава МИД.

Рейнсалу добавил, что запрет на въезд в Эстонию касается лишь людей, проживающих в РФ. Если российские граждане живут в Эстонии, то их заморозка виз никак не коснется.

Напомним, Эстония закроет въезд для россиян с Шенгенскими визами с 18 августа. Решение не будет затрагивать российских дипломатов и членов их семей, а также работников сферы международной торговли. А студентам из РФ, которые не успели закончить обучение, разрешат продлить вид на жительство сроком на один год.

Президент Латвии Эгилс Левитс, в свою очередь, заявил, что его страна должна пересмотреть уже выданные виды на жительство и визы и аннулировать их тем, кто поддерживает полномасштабное российское вторжение в Украину.