"Мы не будем облегчать участь россиян": глава МИД Эстонии рассказал о запрете виз для граждан РФ

По словам Урмаса Рейнсалу, Эстония выбрала путь максимального сокращения списка оснований для выдачи виз россиянам.

Запрет на выдачу туристических виз гражданам страны-агрессора призван усилить давление на Российскую Федерацию. Об этом в интервью ERR заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Смысл санкций не предусматривает поиска способов облегчения участи российских граждан. Эта, как и другие санкции, призваны усилить давление на Россию и ее граждан, чтобы РФ прекратила агрессию в отношении Украины" – подчеркнул глава эстонского МИД.

Отвечая на вопрос о том, что некоторые российские студенты хотели бы остаться жить в Эстонии после окончания обучения, Рейнсалу отметил, что Эстония выбрала путь максимального сокращения списка оснований для выдачи виз россиянам, а не наоборот. Дипломат считает, что те молодые люди, которые опасаются за свою жизнь в России, могут подать запрос на получение убежища. В ином случае они не смогут остаться в стране.

"Если это не абстрактная причина, такая как "обстановка в России" – хотя и это довольно драматично, а довольно конкретные переживания конкретного человека в отношении своей безопасности — можно ходатайствовать о получении убежища. Если же говорить о третьих основаниях для получения визы, будь то трудоустройство или любые другие обстоятельства, то — нет", – сказал глава МИД.

Рейнсалу добавил, что запрет на въезд в Эстонию касается лишь людей, проживающих в РФ. Если российские граждане живут в Эстонии, то их заморозка виз никак не коснется.

Напомним, Эстония закроет въезд для россиян с Шенгенскими визами с 18 августа. Решение не будет затрагивать российских дипломатов и членов их семей, а также работников сферы международной торговли. А студентам из РФ, которые не успели закончить обучение, разрешат продлить вид на жительство сроком на один год.

Президент Латвии Эгилс Левитс, в свою очередь, заявил, что его страна должна пересмотреть уже выданные виды на жительство и визы и аннулировать их тем, кто поддерживает полномасштабное российское вторжение в Украину.