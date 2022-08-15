"Ми не полегшуватимемо долю росіян": глава МЗС Естонії розповів про заборону віз для громадян РФ

За словами Урмаса Рейнсалу, Естонія обрала шлях максимального скорочення переліку підстав для видачі віз росіянам.

Заборона на видачу туристичних віз громадянам країни-агресора покликана посилити тиск на Російську Федерацію. Про це в інтерв'ю ERR заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсал.

"Сенс санкцій не передбачає пошуку способів полегшення долі російських громадян. Ця, як і інші санкції, покликані посилити тиск на Росію та її громадян, щоб РФ припинила агресію щодо України" – наголосив глава естонського МЗС.

Відповідаючи на запитання, що деякі російські студенти хотіли б залишитися жити в Естонії після закінчення навчання, Рейнсалу зазначив, що Естонія обрала шлях максимального скорочення списку підстав для видачі віз росіянам, а не навпаки. Дипломат вважає, що молоді люди, які побоюються за своє життя в Росії, можуть подати запит на отримання прихистку. В іншому випадку вони не зможуть залишитись у країні.

"Якщо це не абстрактна причина, така як "обстановка в Росії" — хоч і це досить драматично, а досить конкретні переживання конкретної людини щодо своєї безпеки — можна клопотати про отримання прихистку. Якщо ж говорити про треті підстави для отримання візи, будь то працевлаштування чи будь-які інші обставини, то ні", — сказав глава МЗС.

Рейнсалу додав, що заборона на в'їзд до Естонії стосується лише людей, які мешкають у РФ. Якщо російські громадяни живуть в Естонії, то їхня заморозка віз ніяк не торкнеться.

Нагадаємо, Естонія закриє в'їзд для росіян із Шенгенськими візами з 18 серпня. Рішення не зачіпатиме російських дипломатів та членів їхніх сімей, а також працівників сфери міжнародної торгівлі. А студентам із РФ, які не встигли закінчити навчання, дозволять продовжити дозвіл на проживання терміном на один рік.

Президент Латвії Егілс Левітс, зі свого боку, заявив, що його країна має переглянути вже видані посвідки на проживання та візи та анулювати їх тим, хто підтримує повномасштабне російське вторгнення в Україну.