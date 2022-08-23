Країни Балтії, Польща, Фінляндія можуть заборонити видачу віз росіянам, якщо це не зробить ЄС

У МЗС Литви вважають, що рішення можна ухвалити на регіональному рівні й Вільнюс це обговорюватиме.

У Міністерстві закордонних справ Литви заявили, що якщо Європейський Союз не домовиться про заборону видачі віз російським громадянам, то це можна зробити на регіональному рівні і Вільнюс це обговорюватиме. До такої ініціативи можуть приєднатися кілька країн. Про це сказав глава відомства Ґабріелюс Ландсберґіс, повідомляє естонське видання Postimees.

За його словами, Литва орієнтуватиметься насамперед на рішення ЄС. Однак він не відкидає, що можна знайти регіональне рішення про заборону видачі віз громадянам РФ спільно з Латвією, Естонією, Польщею та Фінляндією.

"Насамперед, ми прагнутимемо європейського рішення тому, що воно найстійкіше, найвірніше з правового погляду… Якщо такого не буде, ми не відкидаємо можливість пошуку регіонального рішення, яке включало б країни Балтії, Польщу, і потенційно Фінляндію", — заявив Ландсбергіс.

Нагадаємо, 23 серпня CNN повідомляв, що США не підтримують повної заборони на видачу віз росіянам. У Штатах проводять межу між діями уряду РФ та російським народом. Вашингтон продовжить шукати інструменти для притягнення Кремля до відповідальності.

17 серпня глава МЗС Данії Єппе Кофод заявив, що підтримує заборону видачу віз росіянам. За його словами, російські туристи не повинні засмагати і жити в метушні Південної Європи, тоді як українські міста бомблять до невпізнання.

Окрім того, 15 серпня ЗМІ повідомляли, що Канада зупинила видачу віз громадянам РФ. Візовий центр у Варшаві відмовляє в отриманні документів навіть тим росіянам, які мають офіційні робочі контракти.

Тим часом глава МЗС Естонії розповів, що Таллін обрав шлях максимального скорочення списку підстав для видачі віз росіянам.