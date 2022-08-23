США не підтримують повної заборони на видачу віз росіянам, — CNN

Журналісти пишуть, що у Штатах проводять межу між діями уряду РФ та російським народом. Вашингтон продовжить шукати інструменти для притягнення Кремля до відповідальності.

Сполучені Штати не підтримують повної заборони на видачу віз громадянам Росії. Про це заявив неназваний представник Держдепартаменту, про що пише CNN.

За його словами, США не хочуть закривати для громадян РФ, які страждають від порушень прав людини, доступ до безпечного місця.

"Нам також ясно, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії", — йдеться у заяві.

Крім того, джерело додало, що Штати співпрацювали з союзниками та партнерами для того, щоб накласти санкції на РФ, візові обмеження для чиновників Кремля та їхніх помічників. Так, всього в Штатах було вирішено запровадити візові обмеження для 5000 осіб із Росії.

Чиновник заявив, що Вашингтон продовжить карати причетних до російського вторгнення до України.

"Ми шукаємо всі інструменти, щоб притягти Кремль до відповідальності", — сказав чиновник.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу скасувати видачу віз для росіян. Про це він розповів журналісту видання The Washington post.

Також Фокус писав, що глава МЗС Данії підтримав обмеження видачі віз росіянам. Міністр заявив, що, якщо це не вдасться зробити спільним рішенням, уряд Данії змінить своє законодавство, щоб зменшити кількість російських туристів у Європі.

Ще повідомлялося, що глава МЗС Естонії розповів про заборону віз для громадян РФ. За його словами, Естонія обрала шлях максимального скорочення переліку підстав для видачі віз росіянам, а не навпаки.

Також Канада зупинила видачу віз громадянам РФ. Варшавський офіс візового центру Канади повністю припинив видачу віз громадянам РФ. Подібні обмеження почали працювати після початку повномасштабних бойових дій в Україні.

Польща має намір остаточно заборонити видачу віз росіянам. Відповідне рішення має з'явитися найближчими тижнями.