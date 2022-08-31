ЕС согласовал приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ, — Боррель

Глава европейской дипломатии отметил, что россияне ездят в ЕС на отдых и шопинг, "как будто в Украине не бушует война". Теперь сроки выдачи виз для граждан РФ увеличатся до 6 месяцев, а визовый сбор вырастет до 80 евро.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза договорились о полной приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, в ЕС отмечается значительное увеличение пересечения границы из России в соседние государства, а это становится угрозой безопасности для блока.

"Мы наблюдаем значительное увеличение пересечения границы из России в соседние государства. Это становится угрозой безопасности. Поэтому сегодня мы договорились с министрами иностранных дел ЕС о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией", — написал он в Twitter.

Он отметил, что многие россияне ездят в европейские страны на отдых и шопинг, "как будто в Украине не бушует война".

Боррель также заявил, что по итогам встречи ️страны ЕС договорились о необходимости выдавать визы отдельным категориям российских граждан.

"Визы будут выдаваться в индивидуальном порядке в каждом индивидуальном случае и, особенно, конкретным группам людей", — сказал он.

Также сообщается, что каждая страна будет самостоятельно регулировать допуск россиян в Шенгенское пространство через свои границы.

Что изменит приостановка соглашения ЕС и РФ об упрощенном визовом режиме?

В Ассоциации туроператоров России заявили, что из-за приостановки действия документа визовый сбор для россиян вырастет с 35 до 80 евро, а сроки выдачи виз могут увеличиться до 6 месяцев.

Кроме того, долгосрочных и многократных виз для граждан РФ станет гораздо меньше, либо вообще не будет. Обычным явлением станет выдача однократной шенгенской визы строго под даты поездки. Однако, вероятно, россияне, у которых уже есть многократные визы, по-прежнему смогут въезжать в страны ЕС до окончания срока действия.

Напомним, 31 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз российским гражданам. По его словам, многие страны выступили против такой инициативы, в том числе Венгрия Однако ЕС прекратит действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

Ранее, 23 августа в МИД Литвы заговорили о том, что страны Балтии, Польша и Финляндия могут самостоятельно запретить выдачу виз для россиян на региональном уровне, если это не сделает ЕС.