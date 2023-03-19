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Світ Російсько-українська війна

У РФ силовики затримали пікетувальника за плакат з Котом Леопольдом

новини росії, одиночний пікет РФ, Давайте жити дружно, кіт леопольд, автозак, затримання
Чоловіка забрали до відділення поліції

Чоловіка забрали до поліції, де опитали про ставлення до війни та про проходження військової служби.

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На Палацовій площі в Санкт-Петербурзі силовики затримали пікетувальника Лева Соколова. Він вийшов на одиночний пікет із плакатом із зображенням кота Леопольда та написом "Давайте жити дружно". Про це повідомляє 24liveblog

Поліціянти одразу відібрали у пікетувальника плакат, потім знову віддали, щоб зробити доказове фото, потім знову забрали, а далі повели хлопця до автозаку. Там провели поверхневий огляд, опитали про роботу, військову службу та ставлення до війни.

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Після цього пікетувальника повезли до відділення поліції №78.

Згодом його відпустили, а на нього склали протокол за статтею порушення правил режиму "підвищеної готовності" (ч. 2 ст. 8.6.1 КоАП Петербурга).

Водночас в Казані на площу Свободи на одиночний пікет вийшла місцева жителька з плакатом "Ні воді". Щоб убезпечити свій завуальований заклик, вона поскаржилася на проблеми з водопостачанням у місті.

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Нагадаємо, що раніше Фокус писав, що в кілька барів у Москві 17 березня наскочили ОМОНівці. Вони змушували відвідувачів співати пісні гурту "Любе" та погрожували електрошокерами. Одного із відвідувачів правоохоронці змусили написати на дверях "Z — за Россию".

У Москві поліція затримала кримчанина за акцію на підтримку армії РФ. Втім, "патріотичний порив" чоловіка не поділили правоохоронці, тож його затримали і доправили до найближчого відділення поліції. Жителя Криму зобов'язали виплатити 10 тисяч рублів за проведення несанкціонованого пікету біля стін Кремля.