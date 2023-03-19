У РФ силовики затримали пікетувальника за плакат з Котом Леопольдом

Чоловіка забрали до поліції, де опитали про ставлення до війни та про проходження військової служби.

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На Палацовій площі в Санкт-Петербурзі силовики затримали пікетувальника Лева Соколова. Він вийшов на одиночний пікет із плакатом із зображенням кота Леопольда та написом "Давайте жити дружно". Про це повідомляє 24liveblog

Поліціянти одразу відібрали у пікетувальника плакат, потім знову віддали, щоб зробити доказове фото, потім знову забрали, а далі повели хлопця до автозаку. Там провели поверхневий огляд, опитали про роботу, військову службу та ставлення до війни.

Після цього пікетувальника повезли до відділення поліції №78.

Згодом його відпустили, а на нього склали протокол за статтею порушення правил режиму "підвищеної готовності" (ч. 2 ст. 8.6.1 КоАП Петербурга).

Водночас в Казані на площу Свободи на одиночний пікет вийшла місцева жителька з плакатом "Ні воді". Щоб убезпечити свій завуальований заклик, вона поскаржилася на проблеми з водопостачанням у місті.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, що в кілька барів у Москві 17 березня наскочили ОМОНівці. Вони змушували відвідувачів співати пісні гурту "Любе" та погрожували електрошокерами. Одного із відвідувачів правоохоронці змусили написати на дверях "Z — за Россию".

У Москві поліція затримала кримчанина за акцію на підтримку армії РФ. Втім, "патріотичний порив" чоловіка не поділили правоохоронці, тож його затримали і доправили до найближчого відділення поліції. Жителя Криму зобов'язали виплатити 10 тисяч рублів за проведення несанкціонованого пікету біля стін Кремля.