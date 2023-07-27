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Военный Фокус Российско-украинская война

На вооружении российской армии заметили мины производства Мьянмы, – аналитики (фото)

мьянмские мины в рф
Мина производства Мьянмы

После военного переворота в Мьянме РФ расширила сотрудничество со страной. В частности в оборонной сфере.

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Российские минометчики начали использовать 120-мм мины производства Мьянмы. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

120-мм осколочно-фугасный боеприпас Мьянмского производства появился в российской армии. Публично не объявлялось, что военная хунта в Мьянме будет поставлять вооружение ВС РФ.

мины из Мьянмы Fullscreen
Мина имеет характерный для мьянмских мин хвостовик

Маркировка на минах стерта, однако установить происхождение мины удалось благодаря характерной хвостовой форме, взрывателю и остаткам маркировки. Отмечается, что российские дипломаты постоянно пытались наладить тесные связи с хунтой в Мьянме. В США были обеспокоены этим сотрудничеством.

Государственный переворот, который произошел в Мьянме в феврале 2021 года, привел к изоляции страны в мире. Однако РФ наоборот расширила сотрудничество в оборонной сфере. Также с прошлой осени страны подписали дорожную карту ядерного сотрудничества, которая включает возможность реализации проекта небольшого ядерного модульного реактора в Мьянме.

По данным Государственного департамента США, многие проверенные отчеты свидетельствуют о том, что Россия предоставляет военным Мьянмы оружие. В частности, в 2022 году Мьянма получила два истребителя Су-30СМЕ — экспортной версии Су-30СМ,

Напомним, 5 июня СМИ писали, что РФ выкупает обратно запчасти для вооружения, которое продавали в Индию и Мьянму.

11 июля СМИ писали, что Китай увеличил закупки процессоров для ИИ, несмотря на удар США по чипам.