РФ хочет нанести максимальное огневое поражение по Украине до выборов в США, — комбат ВСУ

По словам Юрия Федоренко, зима вряд ли будет теплой и оккупанты намерены этим воспользоваться, атакуя объекты критической инфраструктуры. Сейчас Москва накапливает ракеты и дроны, которые получает от своих союзников.

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Россия сейчас пытается сделать все для того, чтобы получить дополнительные ракеты или ударные беспилотники и связано это с выборами в Соединенных Штатах Америки. До ноября противник намерен попытаться нанести максимальный ущерб Киеву. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

По его словам, именно на этом этапе противостояния ВС РФ хотят накопить как можно больше вооружения и тем самым нарастить возможности ракетно-дроновых ударов. Это важно в связи с тем, что зима теплой вряд ли будет и этим россияне хотят воспользоваться.

"Основной подход к ведению боевых действий в Российской империи всегда был такой, как уничтожение гражданского населения. Поэтому противник нацелен на дальнейший террор украинцев и соответственно на уничтожение критической инфраструктуры, которая обеспечивает жизнедеятельность. То есть то, что генерирует электроэнергию, обеспечивает питьевой водой и теплом в зимнее время. Для противника очень важно до выборов США нанести максимальное огневое поражение по Украине", — заявил Юрий Федоренко.

С этим и связано желание Кремля заручиться поддержкой разных стран, союзничество с которыми продолжается. Эта тактика якобы должны насытить ВС РФ необходимыми средствами.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр добавил, что Запад начал осознавать неэффективность санкционной политики, и что Москва способна обходить ограничения. Также мир понимает, что необходимо предоставить ВСУ возможности для обороны и ведения боев, а также разрешить удары по российской территории дальнобойным оружием. Но не все решения еще были приняты и с большой вероятностью случится это после ноября.

"К сожалению, по моему убеждению, подобные решения будут после смены президента США. До того времени надо держать строй, помогать Силам обороны и обязательно реагировать на воздушные тревоги. Силы обороны сделают все, что могут. Но, друзья, берегите свою жизнь. Это самый высокий, самый ценный дар. Пока мы живы, мы можем давить врага и бороться за право на жизнь будущих поколений", — подытожил Юрий Федоренко.

Напомним, 8 сентября в Иране признали, что передали России баллистические ракеты. Депутат объяснил поставки РФ ракет и беспилотников необходимостью осуществлять бартер. Тегеран в обмен на оружие получает сою и пшеницу, а также "обходит санкции через партнерство с Россией".

7 сентября сообщалось, что на складе боеприпасов в Воронежской области уничтожены корейские ракеты. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко утверждает, что ракеты иранского производства ждет такая же судьба.