РФ хоче завдати максимального вогневого ураження по Україні до виборів у США, — комбат ЗСУ

За словами Юрія Федоренка, зима навряд чи буде теплою і окупанти мають намір цим скористатися, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури. Зараз Москва накопичує ракети і дрони, які отримує від своїх союзників.

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Росія зараз намагається зробити все для того, щоб отримати додаткові ракети або ударні безпілотники і пов'язано це з виборами в Сполучених Штатах Америки. До листопада противник має намір спробувати завдати максимальної шкоди Києву. Про це в ефірі "Українського радіо" розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

За його словами, саме на цьому етапі протистояння ЗС РФ хочуть накопичити якомога більше озброєння і тим самим наростити можливості ракетно-дронових ударів. Це важливо у зв'язку з тим, що зима теплою навряд чи буде і цим росіяни хочуть скористатися.

"Основний підхід до ведення бойових дій в Російській імперії завжди був такий, як знищення цивільного населення. Тому противник націлений на подальший терор українців і відповідно на знищення критичної інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність. Тобто те, що генерує електроенергію, забезпечує питною водою і теплом у зимовий час. Для противника дуже важливо до виборів США завдати максимального вогневого ураження по Україні", — заявив Юрій Федоренко.

З цим і пов'язане бажання Кремля заручитися підтримкою різних країн, союзництво з якими триває. Ця тактика нібито має наситити ЗС РФ необхідними засобами.

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр додав, що Захід почав усвідомлювати неефективність санкційної політики, і що Москва здатна обходити обмеження. Також світ розуміє, що необхідно надати ЗСУ можливості для оборони і ведення боїв, а також дозволити удари по російській території далекобійною зброєю. Але не всі рішення ще було ухвалено і з великою ймовірністю станеться це після листопада.

"На жаль, за моїм переконанням, подібні рішення будуть після зміни президента США. До того часу треба тримати стрій, допомагати Силам оборони і обов’язково реагувати на повітряні тривоги. Сили оборони зроблять все, що можуть. Але, друзі, бережіть своє життя. Це є найвищий, найцінніший дар. Доки ми живі, ми можемо давити ворога і виборювати право на життя майбутніх поколінь", — підсумував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, 8 вересня в Ірані визнали, що передали Росії балістичні ракети. Депутат пояснив поставки РФ ракет і безпілотників необхідністю здійснювати бартер. Тегеран в обмін на зброю отримує сою і пшеницю, а також "обходить санкції через партнерство з Росією".

7 вересня повідомлялося, що на складі боєприпасів у Воронезькій області знищено корейські ракети. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко стверджує, що на ракети іранського виробництва чекає така сама доля.