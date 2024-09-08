Для кого смеется Камала: чем и почему Путина поразила соратница Байдена

Путин заявил, что его фаворитом на выборах в США был действующий президент Джо Байден, но поскольку он снялся с гонки и рекомендовал кандидатуру Камалы Харрис, то Москва поддерживает именно ее. Какую игру ведет Кремль, откровенно заигрывая с Белым домом, выяснял Фокус.

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Во время Восточного экономического форума 5 сентября Владимир Путин прокомментировал президентскую избирательную гонку в США. В частности, говоря о своем кандидате-фаворите, он отметил: "Нашим фаворитом, если можно так сказать, был господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал поддержать госпожу Харрис. Мы так и сделаем — будем ее поддерживать".

Кроме того, Путин добавил, что соперник демократа Дональд Трамп, будучи президентом США, "ввел столько санкций в отношении России, сколько ни один президент ранее не вводил".

"А она (Харрис — ред.) так заразительно смеется, это говорит о том, что у нее все хорошо. Таким образом, если у госпожи Харрис все хорошо, может, она воздержится от таких действий (как введение санкций — ред.), — цитируют Путина росСМИ.

Владимир Путин прокомментировал президентскую избирательную гонку в США

Отметим, что США неоднократно заявляли о вмешательстве РФ в их выборы. Недавно агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку, сообщало, что Российская Федерация будет и в дальнейшем активно вмешиваться в избирательную гонку, "чтобы ослабить США, и, в частности, поддержку Вашингтоном воюющей Украины".

В Соединенных Штатах уже отреагировали на путинские слова о поддержке действующего вице-президента. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в Вашингтоне 6 сентября подчеркнул — глава Кремля "должен прекратить говорить о выборах в США, и точка". "Он не должен никому отдавать предпочтение так или иначе. Единственный народ, который должен определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов — это американский народ. Поэтому американская сторона была бы очень благодарна, если бы Путин, во-первых, прекратил говорить о выборах, и во-вторых, прекратил в них вмешиваться", — резюмировал Кирби.

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что Кремль, громко объявляя о своих политических симпатиях к одному кандидату в президенты США, ключевую ставку делает совсем на другого.

Как ставка Путина на Харрис работает на Трампа

"Путин сознательно делает заявления о поддержке Харрис с тем, чтобы увеличить шансы Трампа. Дело в том, что для любого, даже самого маленького чекиста — киевского, московского, какого угодно, слабый человек, какую бы должность он ни занимал — это прекрасный объект для вербовки. В данном случае в роли этого объекта выступает Трамп, а не Харрис. Завербовать темнокожую женщину-прокурора, которая доросла до должности вице-президента, гораздо сложнее, чем использовать по полной программе Трампа", — отмечает в разговоре с Фокусом политолог Виктор Небоженко.

Владимир Путин: "Нашим фаворитом... был господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал поддержать госпожу Харрис. Мы так и сделаем" Фото: Getty Images

У Путина в ситуации с избирательной гонкой в Соединенных Штатах, убежден эксперт, возникают устойчивые ассоциации с выборами главы государства в Украине.

"Когда-то давно, когда шла ожесточенная борьба между Януковичем и Ющенко, Путин приезжал в Украину и просил голосовать за Януковича. Наш народ это категорически отвергал, поскольку уже тогда отношение к Путину было плохое, а к Януковичу только формировалось. А Путин решил, что если он скажет так и так — то оно так в конце концов и будет. Он, кстати, похоже, вполне искренне верил Медведчуку, который говорил, что его (Путина — ред.) здесь поддерживает 65% населения. Именно отсюда и начинается история с цветами для "освободителей", "Киев за три дня" и так далее. Теперь же Путин, учтя ошибки прошлого, действует от обратного. То есть, понимая, что его поддержка того или иного политика будет иметь прямо противоположный эффект, он поддерживает Камалу Харрис", — подчеркивает эксперт.

Вместе с тем, по его словам, Трамп "может в результате выбросить любой фокус". Кроме того, отмечает Виктор Небоженко, Республиканская партия никогда не любила Россию и Путина, в частности.

"Не следует также забывать о том, что военно-промышленный комплекс США всегда работал именно с республиканцами, а американский ВПК не любит Россию даже не в квадрате, а в кубе. Тем не менее, кандидат в вице-президенты от Трампа Ди Вэнс недавно заявил, что их план прост: США останавливают российско-украинскую войну путем снятия санкций с РФ и принуждения Украины к уступкам, а РФ взамен поворачивается негативно в сторону Китая. Пекину это все очень-очень не понравилось и для него это был не просто холодный — ледяной душ, но Россия на это пойдет", — подчеркивает Виктор Небоженко.

Трамп в очередной раз назвал конкурентку "сумасшедшей Камалой, которая постоянно хохочет" Фото: Getty Images

Подчеркнув, что Джо Байдена сложно обмануть тем, что Москва якобы обеими руками поддерживает Камалу Харрис, политолог добавил: "У Байдена есть опыт сотрудничества с Путиным и он не просто так называл его жестоким тираном и так далее. Сейчас Байден и Харрис будут издеваться над Путиным и, дистанцируясь от его заявления, будут тыкать пальцем на Трампа, который с ним неоднократно заигрывал. И тогда уже Трампу придется перебрасывать куда-то эту горячую "московскую картошку", которая в итоге превратится в пюре. Словом, демократы переиграют это все в свою пользу, ну а Путин вряд ли поймет, почему сегодня он со своей фамилией не должен выходить дальше Московского окружного кольца".

Виктор Небоженко прогнозирует, что в случае победы то ли Харрис, то ли Трампа, США и в дальнейшем будут поддерживать Украину — "не потому, что мы с вами большие патриоты, а потому, что они слишком сильно в это втянулись и не могут повторить второй Афганистан".

Почему Кремль возлагает надежды на импульсивность Трампа

В свою очередь политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Путин, публично заявляя о поддержке Харрис, вне всякого сомнения, ведет игру в пользу Трампа. С тем, чтобы в адрес Трампа в дальнейшем не звучали обвинения о том, что он является кандидатом, который полностью устраивает Россию, Кремль специально подчеркивает жирным шрифтом, что для него более приемлема именно Харрис. На самом деле — не совсем, хотя Путин искренен, когда заявляет о том, что Байден и Харрис являются более прогнозируемыми. Это действительно так, поскольку Трамп является менее прогнозируемым и РФ в этом убедилась еще когда он был действующим хозяином Белого дома. Впрочем, сегодня Москва делает ставку именно на импульсивность и не системность Трампа".

Россия стремится сыграть на некоторых персональных особенностях Трампа Фото: Getty Images

Отметив, что Россия стремится сыграть на некоторых персональных особенностях Трампа с тем, чтобы он согласился на некоторые ее требования, политолог констатировал: "Но еще больше в Кремле надеются, что президентские выборы в США могут привести к глубокому и острому политическому кризису, когда, например, Трамп проиграет и его сторонники категорически откажутся признавать результаты".

Отвечая на вопрос о том, могут ли заявления Путина о поддержке Камалы Харрис каким-то образом изменить электоральную картину в США, Владимир Фесенко отметил следующее: "Безусловно, решающим образом эти заявления не повлияют на электоральные настроения. Подобные заявления делаются прежде всего для того, чтобы нейтрализовать поток обвинений, которые звучат в адрес Трампа со стороны представителей Демократической партии относительно его заигрывания с Путиным".

Назвав эту кремлевскую игру несколько примитивной, политолог резюмировал, что она, тем не менее, в определенной степени помогает Дональду Трампу.

А тем временем сам Трамп, выступая в Экономическом клубе в Нью-Йорке, заявил следующее: "Итак, Путин поддержал Камалу... Я не знаю, что сказать по этому поводу. То есть, не знаю, обижен ли я этим, или он наоборот сделал мне одолжение". Что же касается смеха госпожи Харрис, который Путин считает "заразительным", то Трамп в очередной раз назвал конкурентку "сумасшедшей Камалой, которая постоянно хохочет".