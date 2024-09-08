Для кого сміється Камала: чим та чому Путіна вразила соратниця Байдена

Путін заявив, що його фаворитом на виборах у США був чинний президент Джо Байден, але оскільки він знявся з перегонів і рекомендував кандидатуру Камали Гарріс, то Москва підтримує саме її. Яку гру веде Кремль, відверто заграючи з Білим домом, з’ясовував Фокус.

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Під час Східного економічного форуму 5 вересня Володимир Путін прокоментував президентські виборчі перегони у США. Зокрема, говорячи про свого кандидата-фаворита, він зауважив: "Нашим фаворитом, якщо можна так сказати, був пан Байден. Його зняли з перегонів, але він рекомендував підтримати пані Гарріс. Ми так і зробимо — будемо її підтримувати".

Крім того, Путін додав, що суперник демократки Дональд Трамп, будучи президентом США, "ввів стільки санкцій щодо Росії, скільки жоден президент раніше не вводив".

"А вона (Гарріс — ред.) так заразливо сміється, це говорить про те, що в неї все добре. Таким чином, якщо у пані Гарріс усе добре, може, вона утримається від таких дій (як введення санкцій — ред.), — цитують Путіна росЗМІ.

Володимир Путін прокоментував президентські виборчі перегони у США

Зазначимо, що США неодноразово заявляли про втручання РФ у їхні вибори. Нещодавно агентство Bloomberg з посиланням на американську розвідку, повідомляло, що Російська Федерація буде й надалі активно втручатися у виборчі перегони, "щоб послабити США, і, зокрема, підтримку Вашингтоном воюючої України".

У Сполучених Штатах вже відреагували на путінські слова про підтримку чинної віце-президентки. Зокрема, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Вашингтоні 6 вересня наголосив — очільник Кремля "має припинити говорити про вибори у США, і крапка". "Він не повинен нікому віддавати перевагу так чи інакше. Єдиний народ, який повинен визначати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів — це американський народ. Тому американська сторона була б дуже вдячна, якби Путін, по-перше, припинив говорити про вибори, і по-друге, припинив у них втручатися", — резюмував Кірбі.

Між тим експерти, з якими поспілкувався Фокус, переконані, що Кремль, гучно оголошуючи про свої політичні симпатії до одного кандидата в президенти США, ключову ставку робить геть на іншого.

Як ставка Путіна на Гарріс працює на Трампа

"Путін свідомо робить заяви про підтримку Гарріс з тим, аби збільшити шанси Трампа. Річ у тім, що для будь-якого, навіть самого маленького чекіста – київського, московського, якого завгодно, слабка людина, яку б посаду вона не займала – це прекрасний об’єкт для вербовки. В даному випадку в ролі цього об’єкту виступає Трамп, а не Гарріс. Завербувати темношкіру жінку-прокурора, яка доросла до посади віце-президента, набагато складніше, аніж використати по повній програмі Трампа", — зауважує у розмові з Фокусом політолог Віктор Небоженко.

Володимир Путін: "Нашим фаворитом... був пан Байден. Його зняли з перегонів, але він рекомендував підтримати пані Гарріс. Ми так і зробимо" Фото: Getty Images

У Путіна в ситуації з виборчими перегонами у Сполучених Штатах, переконаний експерт, виникають стійкі асоціації з виборами глави держави в Україні.

"Колись давно, коли йшла запекла боротьба між Януковичем і Ющенком, Путін приїздив в Україну і просив голосувати за Януковича. Наш народ це категорично відкидав, оскільки вже тоді відношення до Путіна було погане, а до Януковича лише формувалося. А Путін вирів, що якщо він скаже так і так – то воно так зрештою і буде. Він, до речі, схоже, цілком щиро вірив Медведчуку, який казав, що його (Путіна — ред.) тут підтримує 65% населення. Саме звідси і починається історія з квітами для "визволителів", "Київ за три дні" і так далі. Тепер же Путін, врахувавши помилки минулого, діє від зворотного. Тобто, розуміючи, що його підтримка того чи іншого політика матиме прямо протилежний ефект, він підтримує Камалу Гарріс", — підкреслює експерт.

Поряд з тим, за його словами, Трамп "може в результаті викинути будь-який фокус". Крім того, наголошує Віктор Небоженко, Республіканська партія ніколи не любила Росію і Путіна, зокрема.

"Не слід також забувати про те, що військово-промисловий комплекс США завжди працював саме з республіканцями, а американський ВПК не любить Росію навіть не в квадраті, а в кубі. Тим не менше, кандидат у віце-президенти від Трампа Ді Венс нещодавно заявив, що їхній план простий: США зупиняють російсько-українську війну шляхом зняття санкцій з РФ і примусу України до поступок, а РФ натомість повертається негативно в сторону Китаю. Пекіну це все дуже-дуже не сподобалося і для нього це був не просто холодний — крижаний душ, але Росія на це піде", — підкреслює Віктор Небоженко.

Трамп вкотре назвав конкурентку "божевільною Камалою, яка постійно регоче" Фото: Getty Images

Наголосивши на тому, що Джо Байдена складно обдурити тим, що Москва начебто обома руками підтримує Камалу Гарріс, політолог додав: "У Байдена є досвід співробітництва з Путіним і він не просто так називав його жорстоким тираном і таке інше. Зараз Байден і Гарріс будуть знущатися над Путіним і, дистанціюючись від його заяви, тицятимуть пальцем на Трампа, який з ним неодноразово загравав. І тоді вже Трампу доведеться перекидати кудись цю гарячу "московську картоплю", яка в результаті перетвориться на пюре. Словом, демократи переграють це все на свою користь, ну а Путін навряд чи зрозуміє, чому сьогодні він зі своїм прізвищем не має виходити далі Московського окружного кільця".

Віктор Небоженко прогнозує, що у разі перемоги чи то Гарріс, чи то Трампа, США й надалі будуть підтримувати Україну — "не тому, що ми з вами великі патріоти, а тому, що вони надто сильно в це втягнулися і не можуть повторити другий Афганістан".

Чому Кремль покладає сподівання на імпульсивність Трампа

Своєю чергою політолог Володимир Фесенко у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Путін, публічно заявляючи про підтримку Гарріс, поза всяким сумнівом, веде гру на користь Трампа. З тим, аби на адресу Трампа надалі не лунали звинувачення про те, що він є кандидатом, який цілковито влаштовує Росію, Кремль спеціально підкреслює жирним шрифтом, що для нього є більш прийнятною саме Гарріс. Насправді – не зовсім, хоча Путін є щирим, коли заявляє про те, що Байден і Гарріс є більш прогнозованими. Це справді так, оскільки Трамп є менш прогнозованим і РФ в цьому переконалася ще коли він був чинним господарем Білого дому. Втім, сьогодні Москва робить ставку саме на імпульсивність та не системність Трампа".

Росія прагне зіграти на деяких персональних особливостях Трампа Фото: Getty Images

Зазначивши, що Росія прагне зіграти на деяких персональних особливостях Трампа з тим, аби він погодився на деякі її вимоги, політолог констатував: "Але ще більше в Кремлі сподіваються, що президентські вибори у США можуть привести до глибокої і гострої політичної кризи, коли, наприклад, Трамп програє і його прихильники категорично відмовляться визнавати результати".

Відповідаючи на запитання про те, чи можуть заяви Путіна про підтримку Камали Гарріс якимось чином змінити електоральну картину у США, Володимир Фесенко зазначив наступне: "Безумовно, вирішальним чином ці заяви не вплинуть на електоральні настрої. Подібні заяви робляться передусім для того, аби нейтралізувати потік звинувачень, які лунають на адресу Трампа з боку представників Демократичної партії щодо його загравання з Путіним".

Назвавши цю кремлівську гру дещо примітивною, політолог резюмував, що вона, тим не менше, певною мірою допомагає Дональду Трампу.

А тим часом сам Трамп, виступаючи в Економічному клубі у Нью-Йорку, заявив наступне: "Отже, Путін підтримав Камалу… Я не знаю, що сказати з цього приводу. Тобто, не знаю, чи я ображений цим, чи він навпаки зробив мені послугу". Що ж стосується сміху пані Гарріс, який Путін вважає "заразливим", то Трамп вкотре назвав конкурентку "божевільною Камалою, яка постійно регоче".