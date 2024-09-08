На Паралимпиаде спортсменку попросили снять украинскую наклейку со шлема: детали скандала

Спортсменка украинского происхождения хотела поддержать свою родину, но организаторы решили иначе. Инцидент придал ей мотивации для победы. Часть призовых она направит на помощь Украине.

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Звезду сборной Соединенных Штатов Америки Оксану Мастерс заставляли закрывать наклейку с украинским сердцем на шлеме. Произошло это во время Паралимпийских игр в Париже, пишет CNN.

19-кратная медалистка хотела продемонстрировать публично свое украинское происхождение при помощи наклейки в виде сердца на шлеме, однако Паралимпийские чиновники сказали не делать этого, о чем параатлетка рассказала в комментарии журналистам.

Такое поведение организаторов в результате придало ей лишь больше мотивации для победы.

"Это очень меня раззадорило. Это только подлило масла в огонь. Просто потому, что кто-то мог прикрыть мою наклейку, это не могло скрыть мой огонь и тот драйв, который был у меня внутри", — делится Оксана Мастерс.

Произошел инцидент, продолжает спортсменка, прямо у стартовых ворот. На шлеме не было никаких надписей, лишь форма сердца с украинской символикой. Поэтому она и не понимает, почему так произошло.

В среду 35-летней параатлетке все же удалось завоевать золото, а позже и еще одно во время гонок на паравелосипедах. Накануне игр Оксана Мастерс уже говорила, что часть призовых денег обязательно пожертвует на благотворительность в пользу Украины. То же самое она сделала и во время зимних Паралимпийских игр 2022 года, которые прошли в Пекине. Тогда она помогла детям, которые пострадали от российского вторжения.

Родом спортсменка из Украины, но в раннем возрасте ее усыновили из детского дома и они с семьей переехали в США. Несмотря на жизнь за океаном женщина оставить неизгладимое наследие на своей родине и представлять украинских людей.

"Для меня большая честь выстроиться в ряд и участвовать в гонке здесь, в Париже. Здесь так много спортсменов, так много украинских тренеров, которые никогда не смогут осуществить свои мечты и проделать всю тяжелую работу, чтобы представлять свою страну здесь. Я была одной из тех детей в Украине, которые были забыты во времени, с ограниченными возможностями, а ресурсов не было. Если я могу хоть немного помочь, я чувствую, что это одна из причин, почему мне так повезло выбраться оттуда и быть здесь сейчас, чтобы внести свой вклад", — подытожила Оксана Мастерс.

Журналисты обратились за комментарием к организаторам Паралимпийских игр, однако на момент публикации материала ответа так и не произошло.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что Украина заняла 7 место в общем зачете на Паралимпийских играх. Украинские параолимпийцы по количеству медалей обошли Францию, Японию и Австралию и уступили Китаю, США, Италии и Бразилии.

7 августа сообщалось, что на Олимпиаде украинку заставили закрасить часть надписи "I am Ukrainian". Дизайн изображения на каноэ Анастасия Рыбачок разработала самостоятельно, вложив в него контекст сверхважной самоидентичности и украинской несокрушимости.