На Паралімпіаді спортсменку попросили зняти українську наліпку з шолома: деталі скандалу

Спортсменка українського походження хотіла підтримати свою Батьківщину, але організатори вирішили інакше. Інцидент надав їй мотивації для перемоги. Частину призових вона спрямує на допомогу Україні.

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Зірку збірної Сполучених Штатів Америки Оксану Мастерс змушували закривати наліпку з українським серцем на шоломі. Сталося це під час Паралімпійських ігор у Парижі, пише CNN.

19-разова медалістка хотіла продемонструвати публічно своє українське походження за допомогою наклейки у вигляді серця на шоломі, проте Паралімпійські чиновники сказали не робити цього, про що параатлетка розповіла в коментарі журналістам.

Така поведінка організаторів у результаті додала їй лише більше мотивації для перемоги.

"Це дуже мене розохотило. Це тільки підлило масла у вогонь. Просто тому, що хтось міг прикрити мою наклейку, це не могло приховати мій вогонь і той драйв, який був у мене всередині", — ділиться Оксана Мастерс.

Стався інцидент, продовжує спортсменка, просто біля стартових воріт. На шоломі не було жодних написів, лише форма серця з українською символікою. Тому вона й не розуміє, чому так сталося.

У середу 35-річній параатлетці все ж таки вдалося вибороти золото, а пізніше і ще одне під час перегонів на паравелосипедах. Напередодні ігор Оксана Мастерс уже говорила, що частину призових грошей обов'язково пожертвує на благодійність на користь України. Те ж саме вона зробила і під час зимових Паралімпійських ігор 2022 року, які відбулися в Пекіні. Тоді вона допомогла дітям, які постраждали від російського вторгнення.

Родом спортсменка з України, але в ранньому віці її всиновили з дитячого будинку і вони з родиною переїхали до США. Попри життя за океаном жінка залишити незабутній спадок на своїй Батьківщині та представляти українських людей.

"Для мене велика честь вишикуватися в ряд і брати участь у гонці тут, у Парижі. Тут так багато спортсменів, так багато українських тренерів, які ніколи не зможуть здійснити свої мрії і виконати всю важку роботу, щоб представляти свою країну тут. Я була однією з тих дітей в Україні, які були забуті в часі, з обмеженими можливостями, а ресурсів не було. Якщо я можу хоч трохи допомогти, я відчуваю, що це одна з причин, чому мені так пощастило вибратися звідти і бути тут зараз, щоб зробити свій внесок", — підсумувала Оксана Мастерс.

Журналісти звернулися по коментар до організаторів Паралімпійських ігор, однак на момент публікації матеріалу відповіді так і не надійшло.

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що Україна посіла 7 місце в загальному заліку на Паралімпійських іграх. Українські параолімпійці за кількістю медалей обійшли Францію, Японію та Австралію і поступилися Китаю, США, Італії та Бразилії.

7 серпня повідомлялося, що на Олімпіаді українку змусили зафарбувати частину напису "I am Ukrainian". Дизайн зображення на каное Анастасія Рибачок розробила самостійно, вклавши в нього контекст надважливої самоідентичності та української незламності.