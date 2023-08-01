Поместье последнего короля Сиама выставлено на продажу за 7 млн долларов (фото)

Резиденция расположена в поселке в Великобритании. Здесь монарх осел с супругой после отречения от престола.

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Исторический загородный комплекс, который ранее принадлежал королю Сиама, выставили на продажу за 7 млн долларов. Об этом сообщает сервис Savills.

Расположенный в лесистой английской деревне Бидденден, бывшем городке металлургической промышленности, этот причудливый особняк может похвастаться роскошью и деревенским шармом — и настоящей историей.

Собственность датируется 1419 годом и когда-то была королевской резиденцией Праджадхипока, или Рамы VII, последнего абсолютного короля Сиама (ныне Таиланд).

Рама VII правил с 1925 по 1935 год, и это было бурное и революционное время для нации. Он умер в Англии, в изгнании, в 1941 году в возрасте 47 лет.

Покойный бывший король и его королева Рамбай Барни поселились в поместье в 1937 году, через два года после своего отречения, и быстро приспособились к жизни в деревне.

Считается, что Праджадхипок спал на чердаке (теперь его называют Спальней короля) из-за сиамского обычая, согласно которому ни одна другая голова в доме не может быть выше его.

Сегодня недвижимость может похвастаться большим количеством старинных деталей, включая прихожую с оригинальной дубовой лестницей, а также современные удобства, включая бассейн с подогревом, огороженный живой изгородью и теннисные корты.

Внутри, под преимущественно черепичными крышами, есть (в зависимости от того, как используется планировка) шесть-семь спален, две с ванными комнатами, столовая с уголком, тренажерный зал с дубовым каркасом, несколько каминов и кухня из американского ореха.

Отметим, что Рама VII был седьмым монархом Сиама при доме Чакри. Он был последним абсолютным монархом и первым конституционным монархом.

Также Фокус писал о том, как экс-любовница испанского короля продавала поместье в Великобритании.