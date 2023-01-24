Бывшая любовница испанского короля продает роскошное поместье в Великобритании

Принцесса купила поместье в 2015 году и провела там большую. реконструкцию. Из-за опасений за свою жизнь она решила избавиться от недвижимости, которая расположена в уединенном месте.

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Принцесса Коринна цу Сайн-Витгенштейн, бывшая любовница короля Испании Хуана Карлоса I выставила на продажу свой эпохи Регентства Chyknell Hall в холмистой сельской местности Шропшира (Великобритания) за 15 миллионов фунтов стерлингов, пишет The Times.

Особняк, расположенный в очень живописном месте и относительно уединенный, может похвастаться 11 спальнями и обилием места для гостей. Реконструкция дома проводилась под руководством дизайнера интерьеров Изабель Баннерман, которая создала внутреннюю и наружную кухни и комнату для завтрака. В доме также есть кинозал, неоклассическая библиотека и обои Ники Хаслама в спальнях.

На территории поместья площадью 200 акров есть коттеджи, амбары, конюшня и смесь парковой и лесной зоны.

Считается, что история поместья восходит как минимум к XIII веку.

"Чикнелл впервые упоминается в записях страны в 1209 году, когда он принадлежал семье Де Чекенхалл, которая и дала поместью свое название. Риджентская резиденция, внесенная в список II степени, была построена в 1814 году и сегодня является свидетельством элегантной жизни", – говорится на сайте Chyknell Hall. Поместье также является популярным местом проведения свадеб.

Датская бизнес-леди немецкого происхождения, чей роман с отца правящего короля Испании стал достоянием общественности в 2012 году, за два года до отречения Хуана Карлоса I от престола в 2014 году, купила поместье за 6 миллионов фунтов стерлингов в 2015 году и провела масштабные работы по его модернизации. Решение продать его обусловлено тем, что, по словам друзей Корины, она опасается за свою безопасность из-за "теневых сил", работающих на королевскую семью. 57-летняя бизнесвумен уже столкнулась с тем, что ее дом был взломан. Сделали это, уверена женщина, люди ее бывшего любовника.

Витгенштейн-Сайн вовлечена в длительный судебный процесс против 85-летнего Хуана Карлоса, которого она обвиняет в домогательствах и размещении за ней "постоянного враждебного" наблюдения с 2012 года. Он отрицает какие-либо правонарушения, и ожидается, что иски будут переданы в суд в следующем году.

Ранее Витгенштейн-Сайн планировала, что Чикнелл-холл станет домом в Великобритании для ее 20-летнего сына Александра от второго брака с немецким принцем Казимиром цу Сайн-Витгенштейн-Сайн, с которым она развелась в 2005 году.

[ + – ] Изначально Коринна цу Сайн-Витгенштейн планировала оставить поместье сыну Александру Фото: Getty

После продажи особняка Коринна намерена жить между Нью-Йорком и Лондоном, где у нее есть квартира стоимостью пять миллионов фунтов стерлингов. Часть этой суммы она получила от Хуана Карлоса, с которым встречалась пять лет. В 2012 году при расставании он подарил ей 58 миллионов фунтов стерлингов, которые хотел забрать, когда отрекся от престола.

Их отношения оставались тайной до 2012 года, когда выяснилось, что Коринна цу Витгенштейн-Сайн и король были на сафари в Ботсване. Во время путешествия монарх застрелил слона. Когда о поездке стало известно, это вызвало скандал, и два года спустя Хуан Карлос отрекся от престола.

Ранее Фокус писал, что в 2021 году бывший король Испании наполовину рассчитался с долгами и хотел вернуться домой.