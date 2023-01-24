Колишня коханка іспанського короля продає розкішний маєток у Великій Британії

Принцеса купила маєток у 2015 році та провела там велику реконструкцію. Через побоювання за своє життя вона вирішила позбавитися нерухомості, яка розташована у відокремленому місці.

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Принцеса Корінна цу Сайн-Вітгенштейн, колишня коханка короля Іспанії Хуана Карлоса I, виставила на продаж свою нерухомість епохи Регентства Chyknell Hall у горбистій сільській місцевості Шропшира (Великобританія) за 15 мільйонів фунтів стерлінгів, пише The Times.

Маєток, розташований у дуже мальовничому місці та відносно відокремлений, може похвалитися 11 спальнями та великою кількістю місця для гостей. Реконструкція будинку проводилася під керівництвом дизайнерки інтер'єрів Ізабель Баннерман, яка створила внутрішню та зовнішню кухні та кімнату для сніданку. У будинку також є кінозал, неокласична бібліотека та шпалери Нікі Гаслама в спальнях.

На території маєтку площею 200 акрів є котеджі, комори, стайня та суміш паркової та лісової зони.

Вважається, що історія маєтку походить як мінімум від XIII століття.

"Чикнелл уперше згадується в записах країни в 1209 році, коли він належав сім'ї Де Чекенгалл, яка і дала маєтку свою назву. Резиденція епохи Регентства, внесена до списку II ступеня, була побудована в 1814 році і сьогодні є свідченням елегантного життя", — йдеться на сайті Chyknell Hall. Маєток також є популярним місцем проведення весіль.

Данська бізнес-леді німецького походження, чий роман із батьком теперішнього короля Іспанії став надбанням громадськості у 2012 році, за два роки до зречення Хуана Карлоса I від престолу у 2014 році, купила маєток за 6 мільйонів фунтів стерлінгів у 2015 році та провела масштабні роботи з його модернізації. Рішення продати його обумовлено тим, що, за словами друзів Корінни, вона побоюється за свою безпеку через тіньові сили, що працюють на королівську родину. 57-річна бізнес-вумен вже зіткнулася з тим, що її будинок було зламано. Зробили це, впевнена жінка, люди її колишнього коханця.

Вітгенштейн-Сайн залучена до тривалого судового процесу проти 85-річного Хуана Карлоса, якого вона звинувачує в домаганнях і розміщенні за нею "постійного ворожого" спостереження з 2012 року. Він заперечує будь-які правопорушення, і очікується, що позови будуть передані до суду наступного року.

Раніше Вітгенштейн-Сайн планувала, що Чикнелл-хол стане домом у Великій Британії для її 20-річного сина Олександра від другого шлюбу з німецьким принцом Казимиром цу Сайн-Вітгенштейн-Сайн, із яким вона розлучилася у 2005 році.

[ + – ] Спочатку Корінна цу Сайн-Вітгенштейн планувала залишити маєток синові Олександру Фото: Getty

Після продажу маєтку Корінна має намір жити між Нью-Йорком і Лондоном, де має квартиру вартістю п'ять мільйонів фунтів стерлінгів. Частину цієї суми вона отримала від Хуана Карлоса, з яким зустрічалася п'ять років. У 2012 році під час розлучення він подарував їй 58 мільйонів фунтів стерлінгів, які хотів забрати, коли зрікся престолу.

Їхні стосунки залишалися таємницею до 2012 року, коли з'ясувалося, що Корінна цу Вітгенштейн-Сайн і король були на сафарі в Ботсвані. Під час подорожі монарх застрелив слона. Коли про поїздку стало відомо, це викликало скандал, і через два роки Хуан Карлос зрікся престолу.

Раніше Фокус писав, що 2021 року колишній король Іспанії наполовину розрахувався з боргами та хотів повернутися додому.