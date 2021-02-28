Колишній король Іспанії наполовину розрахувався з боргами й хоче повернутися додому

Хуан Карлос I сплатив понад 4 млн євро з 8 млн незадекларованих доходів.

Колишній король Іспанії Хуан Карлос I погасив більш ніж половину заборгованості з несплачених податків. Про це повідомляє іспанська газета El Mindo.

Прокуратура Іспанії веде кілька розслідувань, пов'язаних з діяльністю колишнього короля. Його величності не було пред'явлено ніяких звинувачень, але громадське обурення було таке велике, що в серпні 2020 король вирішив вилетіти з країни — в Об'єднані Арабські Емірати.

Зараз же стало відомо, що Хуан Карлос I погасив частину боргу. Йдеться про незадекларовані доходи на загальну суму в 8 млн євро. Зокрема, король Іспанії не вніс у декларацію оплату його польотів на приватних літаках. Їх нібито оплачував фонд його родича, що потрібно було вказати в податкових документах.

Після врегулювання ситуації з податками, король-батько повідомив кільком персонам зі свого кола спілкування, що він хоче повернутися в Іспанію. Відбутися це повинно в "найближчі тижні". Однак за даними іспанської газети El Mundo, уряд Іспанії проти його повернення навіть як звичайного підданого. При цьому сам Хуан Карлос I заявляє про бажання не просто приїхати до Іспанії, але й розміститися в королівському палаці в столиці країни — Мадриді.

Нагадаємо, в серпні 2020 року Хуан Карлос I полетів в ОАЕ, де оселився в "королівському" готелі в Абу-Дабі.

Можливою причиною від'їзду з Іспанії називають причетність екс-короля до корупційного скандалу. Навесні 2020 прокуратура Швейцарії почала розслідування відносно 65 мільйонів євро (за іншими даними — 100 мільйонів), які Хуан Карлос перевів своїй подрузі Корінне Сайн-Вітгенштейн. На думку прокуратури Іспанії, екс-король міг отримати їх від нині покійного короля Абдалли та приватизувати під час будівництва залізниці в Саудівській Аравії.