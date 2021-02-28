Бывший король Испании наполовину рассчитался с долгами и хочет вернуться домой

Хуан Карлос I уплатил более 4 млн евро из 8 млн незадекларированных доходов.

Бывший король Испании Хуан Карлос I погасил больше половины задолженности по недоплаченным налогам. Об этом сообщает испанская газета El Mindo.

Прокуратура Испании ведет несколько расследований, связанных с деятельностью бывшего короля. Его величеству не было предъявлено никаких обвинений, но общественное негодование было так велико, что в августе 2020 король решил улететь из страны — в Объединенные Арабские Эмираты.

Сейчас же стало известно, что Хуан Карлос I погасил часть долга. Речь идет о незадекларированных доходах на общую сумму в 8 млн евро. В частности, король Испании не внес в декларацию оплату его полетов на частных самолетах. Их якобы оплачивал фонд его родственника, что нужно было указать в налоговых документах.

После урегулирования ситуации с налогами, король-отец сообщил нескольким персонам из своего круга общения, что он хочет вернуться в Испанию. Произойти это должно в "ближайшие недели". Однако по данным испанской газеты El Mundo, правительство Испании против его возвращения даже в качестве обычного поданного. При этом сам Хуан Карлос I заявляет о желании не просто приехать в Испанию, но и разместиться в королевском дворце в столице страны — Мадриде.

Напомним, в августе 2020 года Хуан Карлос I улетел в ОАЭ, где поселился в "королевском" отеле в Абу-Даби.

Возможной причиной отъезда из Испании называют причастность экс-короля к коррупционному скандалу. Весной 2020 прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении 65 миллионов евро (по другим данным — 100 миллионов), которые Хуан Карлос перевел своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн. По мнению прокуратуры Испании, экс-король мог получить их от ныне покойного короля Абдаллы и приватизировать во время строительства железной дороги в Саудовской Аравии.