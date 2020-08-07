Бывший король Испании поселился в "королевском" отеле в Абу-Даби

Бывший король перебрался в Абу-Даби, где остановился в одном из самых дорогих отелей в мире. Об этом сообщила испанская газета АВС.

Издание утверждает, что он направился в Абу-Даби 3 августа из испанского города Виго, на специально арендованном частном джете.

В Абу-Даби бывший король остановился в роскошном отеле Emirates Palace.

Здание первоначально задумывалось как место проведения правительственных саммитов и конференций в Персидском заливе, но уже в процессе проектирования было превращено в отель. На его строительство потратили около $3 млрд. Отель отделан большим количеством золота и 13 видами мрамора, привезенного из других стран. На одном из этажей расположены номера, в которых могут останавливаться только королевские особы.

Ночь же проживания в других номерах в середине августа стоит от 270 до 1945 долларов.

Одной из фишек Emirates Palace является автомат по продаже золотых слитков. Можно купить слитки 24-каратного золота весом в один, пять и десять граммов или одну унцию. Автомат оснащен компьютером, который постоянно меняет цены на слитки, ориентируясь на биржевые котировки золота.

С момента своего открытия Emirates Palace считался самым дорогим отелем мира, пока его не опередил Marina Bay Sands в Сингапуре, открытый в 2011 году.

Отель принадлежит правительству ОАЭ, но управляют им международные операторы. С 1 января 2020 года управляющим является Mandarin Oriental Hotel Group. Она уже сообщила, что Emirates Palace ожидает ребрендинг, а также реновация, которая продлится два года (все это время отель продолжит принимать гостей). Работы по реновации коснутся номеров и общих помещений для отдыха гостей, а также ресторанов и баров.

Напомним, в СМИ появлялись разные предположения о местонахождении отрекшегося от престола в 2014 году Хуан Карлос. Однако по информации АВС, все эти данные неверные.

Ранее бывший король написал своему сыну, нынешнему королю Испании Филиппу VI, о решении покинуть страну из-за причин личного характера.

Этими причинами является информации о возможной причастности Хуана Карлоса к коррупционному скандалу.

В марте 52-летний Филипп VI отказался содержать своего отца и выплачивать ему ежегодно грант в 194 тысячи евро. Также он отказался от его наследства.