Спустя 33 года: король Бельгии Альберт II признал незаконорожденную дочь

Но только после ДНК-теста и отречения от престола

85-летний король Бельгии Альберт II наконец признал тот факт, что является отцом 51-летней художницы Дельфины Боэль. Женщина добивалась справедливости более 33 лет. Об этом пишет ВВС.

У Альберта, когда он был еще принцем, была связь с матерью Дельфины, - баронессой Сибилл де Селис Лонгшам. И продолжался этот роман более 16 лет. Даже после женитьбы Альберта на донне Паоле ди Калабриа, дочери 6-го герцога ди Гуардия Ломбарда.

Свадьба принца Альберта и донны Паолы ди Калабриа

У короля трое законнорожденных детей, в пользу старшего, принца Филиппа он в 2013 году отрекся от престола. И только после этого стал возможен судебный процесс, который инициировала Дельфина. До отречения король был защищен полным иммунитетом.

Король и королева Бельгии

Дельфина Боэль с матерью

Анализы показали, что монарх является отцом Дельфины Боэль. Теперь она может претендовать на часть наследства и титул принцессы.

Дельфина Боэль/Фото: Corbis

О том, что ее отцом является бельгийский король, Дельфина узнала только в 18 лет. До этого юридически ее отцом считался бывший муж баронессы, потомственный промышленник Жак Боэль. После новостей о своей семье, бизнесмен развелся с матерью художницы и исключил "дочь" из завещания.

Как ранее писал Фокус:

После отказ бывших герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл от королевского звания в английском языке появился новый глагол - to Meghan Markle. Глагол употребляют в значении "ценить свое психическое здоровье и избегать токсичных отношений". На русском языке он должен звучать приблизительно как "меганмарклить".