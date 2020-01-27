Очень полезный неологизм

После отказ бывших герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл от королевского звания в английском языке языуке появился новый глагол - to Meghan Markle. Об этом сообщает The Guardian.

Глагол употребляют в значении "ценить свое психическое здоровье и избегать токсичных отношений". На русском языке он должен звучать приблизительно как "меганмарклить".

Британские журналисты представили, в каких ситуации может понадобиться данный неологизм. Таким образом, с его помощью можно отказаться от вечеринки с выпивкой, которая грозит нежелательными последствиями наутро, или описать игнорирование контактов и переписки с бывшими.

В случае, если ваше начальство вас не ценит, то его также можно "промеганмарклить":

"Пожалуй, я помеганмарклю: я так и не дождалась повышения за два года, лучше я поработаю инфлюэнсером в инстаграме, чем буду непризнанной в коллективе".

Как ранее сообщал Фокус:

Стриминговая платформа HBO Max заказала производство комедийного мультсериала под названием "Принц". Он расскажет о жизни британской королевской семьи.