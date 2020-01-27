В английском языке появился глагол to Meghan Markle
2020-01-27 17:12:47
Очень полезный неологизм
После отказ бывших герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл от королевского звания в английском языке языуке появился новый глагол - to Meghan Markle. Об этом сообщает The Guardian.
Глагол употребляют в значении "ценить свое психическое здоровье и избегать токсичных отношений". На русском языке он должен звучать приблизительно как "меганмарклить".
Британские журналисты представили, в каких ситуации может понадобиться данный неологизм. Таким образом, с его помощью можно отказаться от вечеринки с выпивкой, которая грозит нежелательными последствиями наутро, или описать игнорирование контактов и переписки с бывшими.
В случае, если ваше начальство вас не ценит, то его также можно "промеганмарклить":
"Пожалуй, я помеганмарклю: я так и не дождалась повышения за два года, лучше я поработаю инфлюэнсером в инстаграме, чем буду непризнанной в коллективе".
Как ранее сообщал Фокус:
- Стриминговая платформа HBO Max заказала производство комедийного мультсериала под названием "Принц". Он расскажет о жизни британской королевской семьи.
- Пока в Лондоне все еще решают проблемы, вызванные отказом принца Гарри и его жены исполнять обязанности королевской семьи, Меган Маркл проводит время вполне безмятежно. Папарацци сняли ее на прогулке в парке.