О британской королевской семье снимут мультфильм. Принца Гарри озвучит Орландо Блум
2020-01-24 14:01:08
Мультсериал будет сатирическим и рассказан от лица принца Джорджа
Стриминговая платформа HBO Max заказала производство комедийного мультсериала под названием "Принц". Он расскажет о жизни британской королевской семьи. Причем рассказывать будет наследный принц Джордж – старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом пишет Japan Today.
Журналисты считают, что мультсериал будет иметь успех, потому как сейчас скандалы, сотрясающие британский королевский двор, на первых полосах всех таблоидов. Уже известно, что в основу мультика лягут сатирические истории писателя и продюсера Гари Джанетти, который в своем Instagram от лица 6-летнего принца Джорджа комментирует новости о членах своей семьи.
Фото: HBO Max
Джанетти и озвучит малыша Джорджа, а голос Орландо Блума достанется принцу Гарри, его брата – принца Уильяма озвучит Иван Реон, прославившийся ролью кровожадного Рамси Сноу в "Игре престолов".
Предполагается, что в мультсериале расскажут, как юный принц Джордж справляется с обязанностями королевского отпрыска, но при это пытается быть обычным ребенком в 775 комнатах королевского дворца, в компании бабушкиных корги и целой армии прислуги.
Фото: Wireimage
Становиться героями кино монаршим особами не впервой - в частности, уже несколько лет британский исторический драматический телесериал "Корона", выходящий на Netflix, собирает перед экранами большую аудиторию.
Как ранее писал Фокус:
- Пока в Лондоне все еще решают проблемы, вызванные отказом принца Гарри и его жены исполнять обязанности королевской семьи, Меган Маркл проводит время вполне безмятежно. Папарацци сняли ее на прогулке в парке.
- Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили город Брэдфорд. Во время встречи работники Khidmat Centre преподнесли монархам торт, который украсили фотографии королевской семьи. Рассматривая подарок, Уильям заприметил знакомое фото. Принц не мог определить, кто изображен на снимке: его дочь принцесса Шарлотта или он сам в детстве.