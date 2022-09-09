"Знову привіт, Лілібет". Мережу заполонили малюнки королеви, яка возз'єдналася із чоловіком

Люди вірять, що після смерті королева знову зустрілася з чоловіком, який був з нею поряд 73 роки, та своїми улюбленими коргі.

Смерть королеви Єлизавети II стала трагедією для мільйонів її шанувальників, і на адресу Її Величності говорять найкращі слова найзнаменитіші люди у світі: політки, зірки шоубізнесу, мільярдери та ті, хто зараз творить історію. Однак прості британці не відстають у прояві своєї любові до монархині, створюючи на її честь зворушливі малюнки, де вона возз'єднується зі своїм чоловіком, принцом Філіпом, якого пережила лише півтора року.

У мережі з'явилися картинки, де королева у своєму знаменитому зеленому пальті йде в далечінь, тримаючи за руку ведмежа Паддінгтона, а поряд з ними біжить улюблений коргі Єлизавети II, загорнутий у гірлянду з британських прапорців, залишаючи позаду бутерброди з мармеладом.

"Я виконала свої обов'язки, Паддінгтон, будь ласка, відведіть мене до мого чоловіка", — говорить підпис.

Фото: Twitter

На такому ж малюнку і напис: "Не лякайтеся, мем… світ триматиме вас за руку".

Фото: Twitter

На іншому зображенні вона сидить, обійнявшись із Філіпом, а малюнок підписаний "Привіт знову, Лілібет". Саме так монархиню називав усі 73 роки шлюбу її чоловік. Тут же можна побачити і коргі, оскільки королева любила цих собак. До речі, стало відомо, хто доглядатиме за улюбленцями Єлизавети.

Фото: Twitter

Нещодавно ведмежа Паддінгтон зворушливо попрощалося з Її Величністю. Повторюючи свої слова в їхньому знаменитому скетчі, він сказав: "Спасибі, мем, за все". Додаткові меми з ведмедем Паддінгтоном опубліковані у Twitter у тому ж тоні, і на одному з нарисів ведмідь з повагою підняв капелюх.

"Прощайте, мем", — йдеться у підписі до малюнка.

Фото: Twitter

Нагадаємо, королева, яка правила 70 років, померла 8 вересня у своєму замку Балморал в оточенні онуків та дітей. Новим королем Великобританії став її син Чарльз, якого тепер називатимуть Карл III. Похорон Її Величності пройде за заздалегідь розробленим планом "Лондонський міст", реалізація якого вже запущена.