"Я просто задохнулся": Борис Джонсон рассказал, как отреагировал на смерть королевы Елизаветы ІІ

Экс-глава британского правительства также вспомнил момент, когда журналисты попросили его говорить о Елизавете ІІ в прошедшем времени, хотя на то время она еще была жива.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был очень расстроен известием о смерти королевы Великобритании Елизаветы ІІ. Об этом сообщает The Guardin.

"Я просто задохнулся …Меня действительно не легко растрогать до слез, но я был так охвачен грустью", — сказал Джонсон.

Он добавил, что сейчас вся Великобритания и бесчисленное множество людей во всем мире испытывают такие же внезапные неожиданные эмоции в связи со смертью британской монархини.

Кроме того, Борис Джонсон рассказал о том, что журналисты BBC попросили его записать дань уважения королеве (разновидность некролога, — ред.) еще за несколько месяцев до физической смерти Елизаветы ІІ.

"Несколько месяцев назад телекомпания попросила меня говорить о королеве в прошедшем времени. Мне пришлось попросить их уйти", — добавил Джонсон.

Бывший премьер Великобритании также сказал, что день смерти Елизаветы ІІ стал самым печальным днем для его страны.

"В сердцах каждого из нас есть боль от кончины нашей Королевы, глубокое и личное чувство утраты", — сказал политик.

Борис Джонсон назвал покойную королеву ярким и сияющим светом, который погас. Он также сравнил британцев с маленькими детьми, которые охотно поверили в то, что королева будет править вечно и вне времени.

Напомним, в Сети показали последнее фото королевы Елизаветы II. Последним, с кем встретилась Ее Величество, была новоизбранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Фокус также писал, что Лиз Трасс возглавила первое заседание парламента, которое состоялось после смерти королевы Елизаветы II. Депутаты уже почтили в Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании, — ред.) уже почтили память монархини минутой молчания. Они стояли в переполненном зале с опущенными головами.