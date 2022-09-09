"Я просто задихнувся": Борис Джонсон розповів, як відреагував на смерть королеви Єлизавети ІІ

Ексглава британського уряду також згадав момент, коли журналісти попросили його говорити про Єлизавету ІІ в минулому часі, хоча на той час вона ще була жива.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон дуже засмутився через звістку про смерть королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Про це повідомляє The Guardin.

"Я просто задихнувся ... Мене дійсно не легко зворушити до сліз, але мене так охопив смуток", — сказав Джонсон.

Він додав, що зараз вся Великобританія і безліч людей у всьому світі відчувають такі ж раптові несподівані емоції у зв'язку зі смертю британської монархині.

Крім того, Борис Джонсон розповів про те, що журналісти ВВС попросили його записати данину поваги королеві (різновид некролога, — ред.) ще за кілька місяців до фізичної смерті Єлизавети ІІ.

"Кілька місяців тому телекомпанія попросила мене говорити про королеву в минулому часі. Мені довелося попросити їх піти", — додав Джонсон.

Колишній прем'єр Великобританії також сказав, що день смерті Єлизавети ІІ став найсумнішим днем для його країни.

"У серцях кожного з нас є біль від смерті нашої Королеви, глибоке та особисте почуття втрати", — сказав політик.

Борис Джонсон назвав покійну королеву яскравим і сяючим світлом, яке згасло. Він також порівняв британців з маленькими дітьми, які охоче повірили в те, що королева правитиме вічно і поза часом.

Нагадаємо, у мережі показали останнє фото королеви Єлизавети II. Останнім, з ким зустрілася Її Величність, була новообрана прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс.

Фокус також писав, що Ліз Трасс очолила перше засідання парламенту, яке відбулося після смерті королеви Єлизавети ІІ. Депутати вже вшанували у Палаті громад (нижня палата парламенту Великобританії, — ред.) пам'ять монархині хвилиною мовчання. Вони стояли у переповненій залі з опущеними головами.