Британський парламент розпочав перше засідання після смерті королеви Єлизавети II (відео)

Дань поваги покійній монархині вже віддали прем'єр-міністриня Ліз Трасс та опозиційний лідер Лейбористської партії Великої Британії Кір Стармер.

У Великій Британії у п'ятницю, 9 вересня, розпочалося жалобне засідання парламенту в зв'язку зі смертю монархині королеви Єлизавети ІІ. Про це повідомляє The Guardiаn.

Депутати вже вшанували у Палаті громад (нижня палата парламенту Великої Британії, — ред.) пам'ять монархині хвилиною мовчання. Вони стояли у переповненій залі з опущеними головами.

Крім того, прем'єр-міністриня Ліз Трасс віддала належне королеві, назвавши її "одним із найбільших лідерів, яких колись знав світ".

Вона завершила свою промову словами "Боже, бережи короля".

Депутати схвально відреагували на промову Трасс, присвячену пам'яті королеви. А член парламенту від консерваторів Том Тугендгат, міністр внутрішніх справ, вигукнув "Боже, бережи короля" з бічної галереї, коли прем'єр-міністриня закінчила свою промову.

Також данину поваги покійній британській королеві віддав опозиційний лідер Лейбористської партії Великої Британії Кір Стармер.

"Вона не просто царювала над нами, вона жила поряд із нами, поділяла наші надії та наші страхи, нашу радість і наш біль. Наші добрі та погані часи", — сказав Стармер.

Він також висловив співчуття королівській сім'ї.

"Усі наші думки з її улюбленою родиною, нашою королівською сім'єю в цей момент глибокого горя. Це глибока й особиста втрата для них, але ми всі поділяємо її, тому що королева Єлизавета встановила з усіма нами особливі особисті стосунки", — наголосив Стармер.

Відомо, що жалобне засідання парламенту триватиме до пізньої ночі і, як очікується, закінчиться о 22:00.

У суботу відбудеться ще одне засідання, коли високопосадовці принесуть присягу на вірність королю з 14:00, а співчуття триватимуть до 22:00.

Нагадаємо, королева Єлизавета ІІ померла у четвер, 8 вересня, о 16:30 за місцевим часом (Лондон) у Балморалі. Перед цим у пресі з'явились офіційні повідомлення королівської сім'ї про те, що в монархині погіршилося здоров'я.

Крім того, Фокус також писав, чи приїде на похорон британської монархині президент РФ Володимир Путін. Російський лідер не планує особисто бути присутнім на похороні британської монархині, а Кремль ще не визначився з кандидатурою, яка зможе його замінити.