Британский парламент начал первое заседание после смерти королевы Елизаветы II (видео)

Дань уважения покойной монархине уже отдали премьер-министр Лиз Трасс и оппозиционный лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер.

В Великобритании в пятницу, 9 сентября, началось траурное заседание парламента в связи со смертью монархини королеві Елизаветы ІІ. Об этом сообщает The Guardin.

Депутаты уже почтили в Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании, — ред.) уже почтили память монархини минутой молчания. Они стояли в переполненном зале с опущенными головами.

Кроме того, премьер-министр Лиз Трасс воздала должное королеве, назвав ее "одним из величайших лидеров, которых когда-либо знал мир".

Она завершила свою речь словами "Боже, храни короля".

Депутаты одобрительно отреагировали на речь Трасс, посвященную памяти королевы. А член парламента от консерваторов Том Тугендхат, министр внутренних дел, выкрикнул "Боже, храни короля" с боковой галереи, когда премьер-министр окончила свою речь.

Также дань уважения покойной британской королеве воздал оппозиционный лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер.

"Она не просто царствовала над нами, она жила рядом с нами, разделяла наши надежды и наши страхи, нашу радость и нашу боль. Наши хорошие и плохие времена", — сказал Стармер.

Он также выразил свое соболезнование королевской семье.

"Все наши мысли с ее любимой семьей, нашей королевской семьей в этот момент глубокого горя. Это глубокая и личная потеря для них, но мы все разделяем ее, потому что королева Елизавета установила со всеми нами особые личные отношения", — подчеркнул Стармер.

Известно, что траурное заседание парламента продлится до поздней ночи и, как ожидается, закончится в 22:00.

В субботу состоится еще одно заседание, когда высокопоставленные политики принесут присягу на верность королю с 14:00, а соболезнования продолжатся до 22:00.

Напомним, королева Елизавета ІІ скончалась в четверг, 8 сентября, в 16:30 по местному времени (Лондон) в Балморале. Перед этим в прессе появились официальные сообщения королевской семьи о том, что у монархини ухудшилось здоровье.

Кроме того, Фокус также писал, приедет ли на похороны британской монархини президент РФ Владимир Путин. Российский лидер не планирует лично присутствовать на похоронах британской монархини, а Кремль еще не определился с кандидатурой, которая сможет его заменить.