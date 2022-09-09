Новий король Великої Британії поспілкувався з підданими біля Букінгемського палацу (фото, відео)

Карл ІІІ також разом із королевою-консортом Каміллою оглянув букети, які британці принесли під стіни палацу на згадку про його покійну матір і королеву Єлизавету ІІ.

Новий король Великої Британії Карл ІІІ у п'ятницю, 9 вересня, поспілкувався зі своїми підданими біля Букінгемського палацу. Про це повідомляє The Guardian.

Приблизно о 14:00 за місцевим часом (Лондон) в акаунті королівської родини у твітері з'явилося повідомлення про те, що король Карл ІІІ (до смерті королеви Єлизавети ІІ — принц Чарльз) прибув до Букінгемського палацу з королевою-консортом Каміллою.

Він вийшов із машини та посміхнувся натовпу британців, які зібралися біля Букінгемського палацу. Він також подякував підданим за підтримку та присутність.

[ + – ] Король Карл III та королева-консорт махають руками, вітаючи натовп Фото: Getty Images

З багатьма скорботними новий король привітався за руки.

Також Карл ІІІ та його дружина Камілла поклали до стін палацу квіти на згадку про покійну Єлизавету ІІ. Також подружжя розглянуло букети, принесені простими британцями до стін палацу як данину поваги покійній монархині.

[ + – ] Чарльз і Камілла розглядають квіти, які британці принесли як шану покійній королеві Єлизаветі ІІ Фото: Wireimage

Також над Букінгемським палацом уперше для короля Карла ІІІ підняли Королівський штандарт. Королівський штандарт ніколи не піднімається приспущеним навіть після смерті монарха, оскільки на троні завжди перебуває Государ. Однак офіційні прапори будуть приспущені до наступного дня після похорону Її Величності королеви.

Нагадаємо, Борис Джонсон розповів, як відреагував на смерть королеви Єлизавети ІІ. Ексглава британського уряду також згадав момент, коли журналісти попросили його говорити про Єлизавету ІІ в минулому часі, хоча на той час вона ще була жива.

Крім того, Фокус писав, що мережу заполонили малюнки з королевою, яка возз'єдналася з чоловіком. Люди вірять, що після смерті королева знову зустрілася з чоловіком, який був із нею поряд 73 роки, та своїми улюбленими коргі.