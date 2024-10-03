Кейт Міддлтон зʼявилася на публіці в сережках за 100 тисяч гривень (фото)

Принцеса продемонструвала елегантний діловий образ. До неї приєднався чоловік, принц Вільям, у військовій формі.

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Кейт Міддлтон зʼявилася на публіці в сережках за 100 тисяч гривень. Знімками нового виходу монаршої персони поділився офіційний акаут принца та принцеси Уельських в Instagram.

Напередодні майбутня королева Великої Британії, яка і сама бореться з раком, зустрілася з онкохворою дівчинкою Ліз.

"Приємно зустрітися з Ліз у Віндзорі сьогодні. Талановита молода фотографка, чия творчість і сила надихали нас обох. Дякуємо, що ділитесь з нами своїми фото та історіями", — зазначили Кейт та Вільям.

На публіці принцеса Уельська зʼявилася в бордовому однобортному блейзері Cady за 750 фунтів стерлінгів (40 тисяч гривень), за даними Royal Fashion Police. На ногах монаршої персони були широкі штани в тон за 450 фунтів стерлінгів (24 тисячі гривень).

Доповненням елегантного осіннього образу Кейт Міддлтон стали сережки-підвіски Girandole "Temple of Heaven", ціна яких становить 1855 фунтів стерлінгів (100 тисяч гривень).

Тим часом принц Вільям постав у військовій парадній формі. Майбутній британський король знову зʼявився на публіці з бородою.

Кейт Міддлтон зустрілася з онкохворою дівчинкою

Нагадаємо, яка Кейт Міддлтон у реальному житті, за розповідями її близьких людей.

Також Фокус писав про плани Кейт Міддлтон продовжити щорічну традицію на Різдво.