Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах за 100 тысяч гривен (фото)

Принцесса продемонстрировала элегантный деловой образ. К ней присоединился муж, принц Уильям, в военной форме.

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Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах за 100 тысяч гривен. Снимками нового выхода монаршей персоны поделился официальный акаут принца и принцессы Уэльских в Instagram.

Накануне будущая королева Великобритании, которая и сама борется с раком, встретилась с онкобольной девочкой Лиз.

"Приятно встретиться с Лиз в Виндзоре сегодня. Талантливый молодой фотограф, чье творчество и сила вдохновляли нас обоих. Спасибо, что делитесь с нами своими фото и историями", — отметили Кейт и Уильям.

На публике принцесса Уэльская появилась в бордовом однобортном блейзере Cady за 750 фунтов стерлингов (40 тысяч гривен), по данным Royal Fashion Police. На ногах монаршей особы были широкие брюки в тон за 450 фунтов стерлингов (24 тысячи гривен).

Дополнением элегантного осеннего образа Кейт Миддлтон стали серьги-подвески Girandole "Temple of Heaven", цена которых составляет 1855 фунтов стерлингов (100 тысяч гривен).

Тем временем принц Уильям предстал в военной парадной форме. Будущий британский король снова появился на публике с бородой.

Кейт Миддлтон встретилась с онкобольной девочкой

Напомним, какая Кейт Миддлтон в реальной жизни, по рассказам ее близких людей.

Также Фокус писал о планах Кейт Миддлтон продолжить ежегодную традицию на Рождество.