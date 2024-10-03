Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах за 100 тысяч гривен (фото)
Принцесса продемонстрировала элегантный деловой образ. К ней присоединился муж, принц Уильям, в военной форме.
Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах за 100 тысяч гривен. Снимками нового выхода монаршей персоны поделился официальный акаут принца и принцессы Уэльских в Instagram.
Накануне будущая королева Великобритании, которая и сама борется с раком, встретилась с онкобольной девочкой Лиз.
"Приятно встретиться с Лиз в Виндзоре сегодня. Талантливый молодой фотограф, чье творчество и сила вдохновляли нас обоих. Спасибо, что делитесь с нами своими фото и историями", — отметили Кейт и Уильям.
На публике принцесса Уэльская появилась в бордовом однобортном блейзере Cady за 750 фунтов стерлингов (40 тысяч гривен), по данным Royal Fashion Police. На ногах монаршей особы были широкие брюки в тон за 450 фунтов стерлингов (24 тысячи гривен).
Дополнением элегантного осеннего образа Кейт Миддлтон стали серьги-подвески Girandole "Temple of Heaven", цена которых составляет 1855 фунтов стерлингов (100 тысяч гривен).
Тем временем принц Уильям предстал в военной парадной форме. Будущий британский король снова появился на публике с бородой.
Напомним, какая Кейт Миддлтон в реальной жизни, по рассказам ее близких людей.
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