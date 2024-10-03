Народная принцесса: какая Кейт Миддлтон в реальной жизни

На публичных мероприятиях жена принца Уильяма должна вести себя согласно протоколу. Впрочем, в быту она остается женой, сестрой, мамой троих детей.

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Брат Кейт Миддлтон рассказал, какой на самом деле является его сестра. Об этом пишет Us Weekly.

В своих мемуарах "Знакомьтесь с Эллой: собака, которая спасла мне жизнь" Джеймс Миддлтон раскрыл некоторые секреты монаршей семьи. В частности, стало известно, как принцесса Уэльская сообщила близким о помолвке с принцем Уильямом. Это произошло в конце осени 2010 года. Тогда Кейт, ее сестра Пиппа и брат Джеймс сидели в пабе.

После этого будущая королева Великобритании посетила сотни публичных мероприятий, встретилась с мировыми лидерами и голливудскими звездами и получила многочисленные титулы, будучи практичной мамой 11-летнего принца Джорджа, 9-летней принцессы Шарлотты и 6-летнего принца Луи.

"Кэтрин очень много на публичной сцене, и я в восторге от многих вещей, которые она делает. Я думаю, что больше всего я горжусь тем, что она все тот же человек, с которым я вырос", — рассказал Джеймс.

Джеймс Миддлтон Фото: Instagram jmidy

В частности, писатель и бизнесмен говорит, что Кейт была любящей и щедрой старшей сестрой, которая никогда не позволяла своему младшему брату чувствовать себя в стороне.

"Вырастая в окружении трех сильных и способных женщин, я чувствовал, что у меня есть три матери, и я бы полагался на Кэтрин и Пиппу за советом", — признался Джеймс, добавив, что сестры никогда не оставляли его в одиночестве, приводя к своим друзьям и вовлекая в игры.

Он также говорит, что жена принца Уильяма была особенно полезной в его самые темные моменты (Джеймс Миддлтон ранее рассказывал, что думал о самоубийстве в 2017 году) отчасти из-за работы, которую она выполняла в отношении проблем психического здоровья.

"Кэтрин много работала с Heads Together, так что на самом деле было больше осознания того, как общаться", — рассказывает он.

Кейт Миддлтон с братом Фото: Instagram/James Middleton

Мнения Джеймса разделяют другие люди, кто знает, как выглядит Кейт Миддлтон за стенами дворца. Они описывают ее как добрую, ожесточенную конкурентку и удивительно странную. В детстве она была девушкой-скаутом, которая любила ходить на экскурсии и зарабатывать значки, пишет Роберт Джобсон, автор книги "Кэтрин, принцесса Уэльская: биография будущей королевы".

Народная принцесса

Известные люди, которые встречались с будущей королевой, восхищаются ее доступностью.

"Она такая обычная!" — сказала британская поп-звезда Шерил Коул после их встречи в 2012 году.

Бывшая первая леди США Хиллари Клинтон в свое время назвала себя "большой поклонницей" Кейт, добавив: "Я думаю, что она ведет себя с таким достоинством и взвешенностью в центре внимания общественности".

Напомним, Кейт Миддлтон встретилась с онкобольной девочкой.

Также Фокус писал о критике Кейт Миддлтон из-за ее видео.