Народна принцеса: яка Кейт Міддлтон у реальному житті

На публічних заходах дружина принца Вільяма повинна поводити себе згідно з протоколом. Втім, у побуті вона залишається дружиною, сестрою, мамою трьох дітей.

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Брат Кейт Міддлтон розповів, якою насправді є його сестра. Про це пише Us Weekly.

У своїх мемуарах "Знайомтеся з Еллою: собака, яка врятувала мені життя" Джеймс Міддлтон розкрив деякі секрети монаршої родини. Зокрема, стало відомо, як принцеса Уельська повідомила близьким про заручини з принцом Вільямом. Це сталося наприкінці осені 2010 року. Тоді Кейт, її сестра Піппа та брат Джеймс сиділи в пабі.

Після того майбутня королева Великої Британії відвідала сотні публічних заходів, зустрілася зі світовими лідерами та голлівудськими зірками та здобула численні титули, будучи практичною мамою 11-річного принца Джорджа, 9-річної принцеси Шарлотти і 6-річного принца Луї.

"Кетрін дуже багато на публічній сцені, і я в захваті від багатьох речей, які вона робить. Я думаю, що найбільше я пишаюся тим, що вона все та ж людина, з якою я виріс", — розповів Джеймс.

Джеймс Міддлтон Фото: Instagram jmidy

Зокрема, письменник та бізнесмен каже, що Кейт була люблячою та щедрою старшою сестрою, яка ніколи не дозволяла своєму молодшому братові відчувати себе осторонь.

"Зростаючи в оточенні трьох сильних та здібних жінок, я відчував, що у мене є три матері, і я б покладався на Кетрін і Піппу за порадою", — зізнався Джеймс, додавши, що сестри ніколи не залишали його на самоті, беручи до своїх друзів та залучаючи до ігор.

Він також каже, що дружина принца Вільяма була особливо корисною в його найтемніші моменти (Джеймс Міддлтон раніше розповідав, що думав про самогубство у 2017 році) частково через роботу, яку вона виконувала щодо проблем психічного здоров'я.

"Кетрін багато працювала з Heads Together, тож насправді було більше усвідомлення того, як спілкуватися", — розповідає він.

Кейт Міддлтон з братом Фото: Instagram/James Middleton

Думки Джеймса поділяють інші, хто знає, як виглядає Кейт Міддлтон за стінами палацу. Вони описують її як добру, запеклу конкурентку та напрочуд дивакувату. У дитинстві вона була дівчиною-скаутом, яка любила ходити на екскурсії та заробляти значки, пише Роберт Джобсон, автор книги "Кетрін, принцеса Уельська: біографія майбутньої королеви".

Народна принцеса

Відомі люди, які зустрічалися з майбутньою королевою, захоплюються її доступністю.

"Вона така звичайна!" – сказала британська поп-зірка Шеріл Коул після їхньої зустрічі у 2012 році.

Колишня перша леді США Гілларі Клінтон свого часу назвала себе "великою шанувальницею" Кейт, додавши: "Я думаю, що вона поводить себе з такою гідністю та виваженістю в центрі уваги громадськості".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зустрілася з онкохворою дівчинкою.

Також Фокус писав про критику Кейт Міддлтон через її відео.