У Букінгемському палаці бояться, що Кейт Міддлтон повторить долю принцеси Діани

За життям герцогині також активно слідкують папараці.

У Букінгемському палаці переймаються, що Кейт Міддлтон повторить долю загиблої принцеси Діани. Про це пише Marie Claire.

Наразі дружина принца Вільяма є одним із найулюбленіших членів королівської родини, але, згідно з королівськими джерелами, колись були побоювання, що герцогиня Кембриджська піде тим же шляхом, що й принцеса Діана.

Як відомо, палац був налаштований на те, щоб ситуація Діани не повторилася через багато років, коли наречена, яка вийшла заміж та покинула свою родину, залишилася ізольованою та самотньою.

"Я думаю, що в палаці є відчуття, що вони хочуть вчитися на помилках минулого і не хочуть королівської нареченої, яка відчуває себе ізольованою та самотньою, відрізаною від родини та нещасною", — зазначали королівські експерти, наводячи в приклад життя в палаці принцеси Діани.

[ + – ] Кейт Міддлтон

То ж, за словами королівських біографів, у Букінгемському палаці були твердо налаштовані на те, щоб кохана принца Вільяма почувалася якомога комфортніше.

"І я просто не думаю, що Вільям збирався ризикувати – я маю на увазі, він обожнює Міддлтонів. У нього дуже близькі стосунки з Майклом і Керол, тому він також не хотів, щоб вони залишилися осторонь", — зазначають експерти.

До того ж, за Кейт Міддлтон також постійно слідкують папараці.

[ + – ] Принцеса Діана Фото: Патрік Демаршельє

Зазначимо, що мати принца Вільяма, принцеса Діана загинула в автокатастрофі у 1997 році на вулиці Парижа, коли намагалася уникнути пильної уваги місцевих папараці. На той момент її двом синам було 12 та 15 років.

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