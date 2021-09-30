Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в костюмі наймоднішого кольору сезону осені 2021

Герцогиня Кембриджська вибрала для зустрічі зі студентами ансамбль у синьо-фіолетових тонах, які дуже популярні в осінньому гардеробі.

39-річна Кейт Міддлтон продовжує демонструвати всьому світу свій бездоганний смак, з'являючись на публіці в актуальних і елегантних нарядах. Не встиг світ обговорити її без перебільшення золотий наряд на світовій прем'єрі фільму "Не час помирати" в Королівському Альберт-холі, як вона знову змусила говорити про себе, пише Hello.

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Герцогиня Кембриджська разом із чоловіком, принцом Вільямом, приїхала на зустріч зі студентами-медиками в кампусі Магі Ольстерського університету (Північна Ірландія) в елегантному брючному костюмі від Emilia Wickstead фіолетового кольору, який дуже популярний восени 2021. Кейт мала бездоганний вигляд у наряді актуального відтінку. Образ вона доповнила ще однією незамінною річчю в осінньому гардеробі — однотонною водолазкою темно-синього кольору та такими ж замшевими туфлями.

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Відзначимо, що, крім фіолетового та кольору фуксії, серед інших популярних кольорів цієї осені за версією інституту Pantone — відтінок Pale Rosette, теплий теракот, яскраво-синій, відтінок фіолетового та синього Rhodonite, сіро-блакитний колір Spring Lake, відтінок коричневого Root Beer, відтінок зеленого Leprechaun, теплий відтінок жовтого Illuminating, а також вогненно-червоний колір.

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Не обійшлася герцогиня й без сумочки. У руках вона тримала чорну стьобану шкіряну сумочку від Jaeger із золотим металевим ремінцем-ланцюжком і елегантним золотим оздобленням.

Після появи Кейт на публіці в такому вбранні оглядачі фіксують попит на подібні костюми, оскільки герцогиня вже давно є для модниць по всьому світу мейкером тенденцій. Стилісти рекомендують доповнювати такий наряд кросівками для створення повсякденнішого способу, а ось туфлі-човники підійдуть для створення ділового ансамблю. До речі, костюм-двійка також є хітом осіннього гардероба в цьому сезоні.

Відзначимо, що після двомісячної відсутності на публіці Кейт повернулася до виконання королівських обов'язків, і тепер по кілька разів на тиждень відвідує різні заходи як сама, так і з чоловіком.