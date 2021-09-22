Кейт Міддлтон проїхалася на гірському велосипеді та спустилася зі скелі: відео пригод герцогині

Герцогиня Кембриджська відкрила навчально-тренувальний центр курсантів ВПС Великобританії після ремонту і провела з ними час на природі, показавши, що перебуває у хорошій спортивній формі.

39-річна герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон після двомісячної відсутності на публіці повернулася до виконання обов'язків високопоставленого члена королівської сім'ї і поділилася в соцмережі фотографіями та відео одного з останніх заходів зі своєю участю.

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Кейт відвідала Озерний край у графстві Камбрія, де покаталася на гірському велосипеді, а також спробувала альпінізм, спустившись зі скелі. При цьому, проїжджаючи повз перехожих, герцогиня навіть жартувала.

Дружина майбутнього короля не випадково з'явилася в Камбрії. Вона відвідала навчальний центр курсантів ВПС Великобританії у Віндермірі Windermere Adventure Training, який відкрився після реконструкції вартістю 2 млн фунтів стерлінгів, а потім приєдналася до групи льотчиків-кадетів, щоб протестувати місцевість під відкритим небом.

Для заходу герцогиня одяглася як не можна практичніше. На ній була стьобана куртка Seeland кольору хакі та пара чорних джинсів. Свій образ вона завершила коричневими замшевими черевиками See By Chloé зі шкіряним оздобленням на шнурівці з круглим носком, в яких вже не раз з'являлася перед журналістами.

Кейт поспілкувалася з курсантами, поцікавившись у них, як вони провели час на карантині, а також запитала, чи вплинула пандемія на їхнє психічне здоров'я. Зі свого боку кадети пригостили дружину принца Вільяма чаєм.

За інформацією британських ЗМІ, центр, де побувала Кейт, дозволить сотням кадетам з усієї Великобританії щорічно відвідувати Озерний край і брати участь у найрізноманітніших заходах, "зміцнюючи їхні впевненість і лідерські якості, а також даючи можливість поборотися за нагороди імені герцога Единбурзького".

Провівши час із кадетами, Кейт вирушила на прогулянку на човні з двома "дітьми Віндерміра".

Група з 300 дітей, які пережили Голокост, приїхала в Озерний край у 1945 році на період відновлення сил після звірств, які вони пережили в концтаборах нацистів, і більшість з них залишилися тут жити.

"Я хотіла мати можливість особисто зустрітися з деякими з тих, хто вижили, Айком та Ареком, щоб почути їхні історії про те, як вони створили свої власні компанії, написали книгу і до цього дня все ще грають у гольф. Було так приємно чути, як їхній час, проведений на озерах, насолода відпочинком на природі, спортом і арт-терапією дозволили їм почати заново будувати своє життя і, в кінцевому підсумку, свої сім'ї тут, у Великобританії", — зазначила герцогиня.

Нагадаємо, роботи Кейт Міддлтон, на яких зображені люди, які пережили Голокост, потрапили на престижну виставку.