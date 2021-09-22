Кейт Миддлтон прокатилась на горном велосипеде и спустилась со скалы: видео приключений герцогини

Герцогиня Кембриджская открыла учебно-тренировочный центр курсантов ВВС Великобритании после ремонта и провела с ними время на природе, показав, что находится в хорошей спортивной форме.

39-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон после двухмесячного отсутствия на публике вернулась к исполнению обязанностей высокопоставленного члена королевской семьи и поделилась в соцсети фотографиями и видео одного из последних мероприятий со своим участием.

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Кейт посетила Озерный край в графстве Камбрия, где покаталась на горном велосипеде, а также попробовала себя в качестве альпиниста, спустившись со скалы. При этом, проезжая мимо прохожих, герцогиня даже шутила.

Жена будущего короля не случайно появилась в Камбрии. Она посетила учебный центр курсантов ВВС Великобритании в Уиндермире Windermere Adventure Training, который открылся после реконструкции стоимостью в 2 млн фунтов стерлингов, а затем присоединилась к группе летчиков-кадетов, чтобы протестировать местность под открытым небом.

Для мероприятия герцогиня оделась как нельзя практичнее. На ней была стеганая куртка Seeland цвета хаки и пара черных джинсов. Свой образ она завершила коричневыми замшевыми ботинками See By Chloé с кожаной отделкой на шнуровке с круглым носком, в которых уже не раз появлялась перед журналистами.

Кейт пообщалась с курсантами, поинтересовавшись у них, как они провели время на карантине, а также спросила, повлияла ли пандемия на их психическое здоровье. В свою очередь кадеты угостили жену принца Уильяма чаем.

По информации британских СМИ, центр, где побывала Кейт, позволит сотням кадетов со всей Великобритании ежегодно посещать Озерный край и принимать участие в самых разных мероприятиях, "укрепляя их уверенность и лидерские качества, а также давая возможность побороться за награды имени герцога Эдинбургского".

Проведя время с кадетами, Кейт отправилась на прогулку на лодке с двумя "детьми Уиндермира".

Группа из 300 детей, переживших Холокост, приехала в Озерный край в 1945 году на период восстановления сил после зверств, которые они пережили в концлагерях нацистов, и многие из них остались здесь жить.

"Я хотела иметь возможность лично встретиться с некоторыми из выживших, Айком и Ареком, чтобы услышать их истории о том, как они создали свои собственные компании, написали книгу и по сей день все еще играют в гольф. Было так приятно слышать, как их время, проведенное на озерах, наслаждение отдыхом на природе, спортом и арт-терапией позволили им начать заново строить свою жизнь и, в конечном итоге, свои семьи здесь, в Великобритании", – отметила герцогиня.

Напомним, работы Кейт Миддлтон, на которых изображены люди, пережившие Холокост, попали на престижную выставку.