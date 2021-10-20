Королева стиля. Три лучших образа Кейт Миддлтон осенью 2021

Несмотря на то, что Кейт Миддлтон еще не стала королевой-консортом Великобритании, она давно и прочно удерживает первенство в вопросе вкуса и стиля, став иконой для своих соотечественников.

39-летняя Кейт Миддлтон, которая не появлялась на публике почти два месяца, с лихвой компенсировала свое отсутствие частотой появлений на различных мероприятиях с начала октября. При этом герцогиня Кембриджская, которая снова активно начала исполнять обязанности высокопоставленного члена королевской семьи, не раз становилась объектом восхищения, благодаря своим нарядам. Фокус собрал три самых ярких выхода супруги будущего короля Великобритании, принца Уильяма.

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"Золотое" платье от Jenny Packham

28 сентября герцогиня Кембриджская Кэтрин вместе с супругом, принцем Уильямом, его отцом, принцем Чарльзом и Камиллой Паркер-Боулз появилась на ковровой дорожке королевского Альберт-холла. Семья посетила мировую премьеру 25 фильма "бондианы" "Не время умирать".

Кейт своим появлением затмила актеров, присутствовавших на мероприятии, надев облегающее платье телесного цвета с прозрачным верхом, расшитым стразами и пайетками, с кейпом и глубоким V-образным вырезом спереди от британского дизайнера Jenny Packham. Благодаря отделке, платье стоимостью 4000 фунтов стерлингов выглядело так, будто создано из золота. Свой образ Кейт дополнила золотыми серьгами Onitaa за $390, сделанными на заказ южноазиатским лейблом роскошной моды в Пакистане. На ногах у герцогини были кожаные туфли Aquazzura за $750. Волосы герцогини были собраны в замысловатую элегантную прическу.

[ + – ] Кейт Миддлтон на премьере "Не время умирать" Фото: Getty Images

Лавандовое платье от Alexander McQueen

17 октября Кейт Миддлтон вместе с мужем посетила церемонию вручения экологической премии Earthshot Prize, дресс-код которой требовал не покупать новых вещей. Герцогиня в очередной раз продемонстрировала миру мастерство носить платья, в которых ранее уже появлялась на публике.

На мероприятие жена принца Уильяма надела светлое лавандовое платье с серебряным поясом от Alexander McQueen за 4290 фунтов стерлингов, в которое она впервые наряжалась в 2011 году на прием Bafta в Лос-Анджелесе. Образ она дополнила морганитовыми серьгами от британского ювелира Кики МакДонафа, серебристым поясом и светлыми туфлями на каблуке.

Волосы Кейт были распущены и завиты в легкие локоны.

[ + – ] Герцоги Кембриджские на церемонии вручения экологической премии Earthshot Prize Фото: Getty Images

Красный монохром

Кейт Миддлтон эффектно выглядит не только в вечерних нарядах, но и в более повседневных ансамблях. Свидетельство тому – появление герцогини Кембриджской в Лондоне 19 октября, когда она запускала свою патронажную кампанию "Действия по борьбе с зависимостью" от Forward Trust.

Для этого мероприятиях она надела красную водолазку, плиссированную юбку-миди в тон от Christopher Kane и коричневые туфли-лодочки на высоком каблуке от Ralf Lauren за 460 фунтов стерлингов. В руках у нее была маленькая кожаная сумочка DeMellier под цвет туфель за 295 фунтов стерлингов.. Волосы Кейт спадали на плечи привычными волнами.

[ + – ] Даже в повседневных образах Кейт Миддлтон выглядит королевой

Напомним, Кейт Миддлтон показала костюм самого модного цвета сезона.