Королева стилю. Три кращі образи Кейт Міддлтон восени 2021

Незважаючи на те, що Кейт Міддлтон ще не стала королевою-консорт Великобританії, вона давно та міцно утримує першість в питанні смаку і стилю, ставши іконою для своїх співвітчизників.

39-річна Кейт Міддлтон, яка не з'являлася на публіці майже два місяці, з лишком компенсувала свою відсутність частотою появ на різних заходах із початку жовтня. При цьому герцогиня Кембриджська, яка знову активно почала виконувати обов'язки високопоставленого члена королівської сім'ї, не раз ставала об'єктом захоплення, завдяки своїм убранням. Фокус зібрав три найяскравіші виходи подружжя майбутнього короля Великобританії, принца Вільяма.

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"Золота" сукня від Jenny Packham

28 вересня герцогиня Кембриджська Кетрін разом із чоловіком, принцом Вільямом, його батьком, принцом Чарльзом і Каміллою Паркер-Боулз з'явилася на килимовій доріжці королівського Альберт-холу. Сім'я відвідала світову прем'єру 25 фільму "бондіани" "Не час помирати".

Кейт своєю появою затьмарила акторів, які були присутні на заході, вдягнувши відверту сукню тілесного кольору з прозорим верхом, розшиту стразами і паєтками, з кейпом і глибоким V-подібним вирізом спереду від британського дизайнера Jenny Packham. Завдяки обробці, сукня вартістю 4 000 фунтів стерлінгів виглядала так, ніби створена із золота. Свій образ Кейт доповнила золотими сережками Onitaa за $390, зробленими на замовлення південноазіатським лейблом розкішної моди в Пакистані. На ногах у герцогині були шкіряні туфлі Aquazzura за $750. Волосся герцогині було зібране в хитромудру елегантну зачіску.

[ + – ] Кейт Міддлтон на прем'єрі "Не час помирати" Фото: Getty Images

Лавандова сукня від Alexander McQueen

17 жовтня Кейт Міддлтон разом із чоловіком відвідала церемонію вручення екологічної премії Earthshot Prize, дрес-код якої вимагав не купувати нових речей. Герцогиня вкотре продемонструвала світу майстерність носити сукні, в яких раніше вже з'являлася на публіці.

На захід дружина принца Вільяма вдягла світлу лавандову сукню зі срібним поясом від Alexander McQueen за 4 290 фунтів стерлінгів, в яку вона вперше вбиралася в 2011 році на прийом Bafta в Лос-Анджелесі. Образ вона доповнила морганітовими сережками від британського ювеліра Кікі Макдонафа, сріблястим поясом і світлими туфлями на підборах.

Волосся Кейт було розпущене та завите в легкі локони.

[ + – ] Герцоги Кембриджські на церемонії вручення екологічної премії Earthshot Prize Фото: Getty Images

Червоний монохром

Кейт Міддлтон ефектно виглядає не тільки у вечірніх нарядах, а й у більш повсякденних ансамблях. Свідчення тому — поява герцогині Кембриджської в Лондоні 19 жовтня, коли вона запускала свою патронажну кампанію "Дії з боротьби із залежністю" від Forward Trust.

Для цього заходу вона одягла червону водолазку, плісировану спідницю-міді в тон від Christopher Kane та коричневі туфлі-човники на високих підборах від Ralf Lauren за 460 фунтів стерлінгів. У руках у неї була маленька шкіряна сумочка DeMellier під колір туфель за 295 фунтів стерлінгів. Волосся Кейт спадали на плечі звичними хвилями.

[ + – ] Навіть у повсякденних образах Кейт Міддлтон виглядає королевою

Нагадаємо, Кейт Міддлтон показала костюм наймоднішого кольору сезону.