Джинси-скінні та стьобаний жилет. Кейт Міддлтон показала ідеальний осінній образ

Навіть на зустрічі зі скаутами Кейт Міддлтон примудряється виглядати елегантно та задавати тренди на наступні кілька місяців.

39-річна Кейт Міддлтон, дружина спадкоємця британського престолу принца Вільяма, продемонструвала ідеальний ансамбль для теплих днів осені 2021, що залишилися, передає Hello.

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Герцогиня Кембриджська разом із чоловіком відвідала захід у Денністоуні, де вони брали участь у кампанії Scouts #PromiseToThePlanet в Alexandra Park Sports Hub.

Кейт обрала для зустрічі зі скаутами вузькі чорні джинси-скінні, темні замшеві черевики, джемпер, поверх якого накинула стьобаний теплий жилет кольору хакі зі збиранням на поясі.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська на зустрічі зі скаутами

Образ вона доповнила скаутським шарфом. Герцогиня розпустила волосся, зробивши великі локони, і нанесла легкий макіяж, традиційно підкресливши очі.

Під час візиту Вільям та Кейт зустрілися зі скаутами з усього району та дізналися більше про кампанію скаутів #PromiseToThePlanet. Королівське подружжя також взяло участь у заходах, які продемонстрували, як скаутинг допомагає озброїти молодих людей навичками боротьби зі зміною клімату.

Раніше ми писали про те, що герцогиня Кембриджська з'явилася на одній із зустрічей у костюмі наймоднішого кольору сезону, а також розбирали найефектніші появи герцогині на публіці за останні кілька місяців.