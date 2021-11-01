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Джинси-скінні та стьобаний жилет. Кейт Міддлтон показала ідеальний осінній образ

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Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон

Навіть на зустрічі зі скаутами Кейт Міддлтон примудряється виглядати елегантно та задавати тренди на наступні кілька місяців.

39-річна Кейт Міддлтон, дружина спадкоємця британського престолу принца Вільяма, продемонструвала ідеальний ансамбль для теплих днів осені 2021, що залишилися, передає Hello.

Герцогиня Кембриджська разом із чоловіком відвідала захід у Денністоуні, де вони брали участь у кампанії Scouts #PromiseToThePlanet в Alexandra Park Sports Hub.

Кейт обрала для зустрічі зі скаутами вузькі чорні джинси-скінні, темні замшеві черевики, джемпер, поверх якого накинула стьобаний теплий жилет кольору хакі зі збиранням на поясі.

Герцогиня Кембриджська на зустрічі зі скаутами

Образ вона доповнила скаутським шарфом. Герцогиня розпустила волосся, зробивши великі локони, і нанесла легкий макіяж, традиційно підкресливши очі.

Під час візиту Вільям та Кейт зустрілися зі скаутами з усього району та дізналися більше про кампанію скаутів #PromiseToThePlanet. Королівське подружжя також взяло участь у заходах, які продемонстрували, як скаутинг допомагає озброїти молодих людей навичками боротьби зі зміною клімату.

Раніше ми писали про те, що герцогиня Кембриджська з'явилася на одній із зустрічей у костюмі наймоднішого кольору сезону, а також розбирали найефектніші появи герцогині на публіці за останні кілька місяців.